美券商IB要求 持倉中概股客戶提高保證金 11:312020/05/05 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞幸咖啡財務造假案或促成了中美兩地金融監管合作，使得中概股遭看空的風險加大。美國最大線上券商盈透證券（IB）近日下發郵件，宣布持有小市值中概股的帳戶須提高保證金。根據壓力測試規則，若是達不到新的保證金要求的帳戶將會面臨平倉。 (工商 ) #中概股 #保證金 #IB #帳戶 #持倉 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情讓宅經濟升溫 數位存款帳戶 季增逾兩成 04:102020/05/01 金融．稅務 專家傳真－負油價與期貨商責任 04:102020/05/04 產業特刊 臺灣生技期貨6月上市 系列報導五－結算制度 聚焦五大關鍵 04:102020/05/04 證券．權證 殺警案兇嫌裁定100萬交保 意外揭露已離婚 10:522020/05/04 社會 財金公司通函全體銀行 嚴防發生銀行帳戶盜用 15:112020/05/04 財經 《金融》三信商銀繳費系統異常 財金公司：個案已修正 16:312020/05/04 財經 又有中資狙擊大同？ 金管會：已透過管道查證中 04:102020/05/05 財經要聞 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 繼中油後 台塑化主機也遭駭 - 財經 20年前慘劇重演？分析師警告美股恐崩40％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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