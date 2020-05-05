瑞幸咖啡財務造假案或促成了中美兩地金融監管合作，使得中概股遭看空的風險加大。美國最大線上券商盈透證券（IB）近日下發郵件，宣布持有小市值中概股的帳戶須提高保證金。根據壓力測試規則，若是達不到新的保證金要求的帳戶將會面臨平倉。

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