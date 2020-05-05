記憶體封測廠華東（8110）受產業淡季及中國大陸子公司延遲復工影響，2020年首季營運轉淡、合併營收降至近11年低點。公司坦言首季營運仍辛苦，但記憶體市場受新冠肺炎疫情影響較小，預期第二季可望持穩向上，下半年市況則依然不明，有待近一步觀察。

華東3月19日股價下探6.52元的近4年半低點，公司3月25日起實施庫藏股，擬在2個月間於6～9元間買回2000張，帶動近期股價穩步回升。今（5）日開高穩揚、最高上漲3.9％至10.65元，近2個月漲幅已逾6成、收復3月中急跌失土。

華東2020年3月自結合併營收5.54億元，月增12.51％、年增6.19％。不過，受工作天數較少、新冠肺炎疫情致使子公司蘇州華東延後復工影響，累計首季合併營收15.68億元，季減15.31％、年減3.61％，創近11年低點。

華東財務長暨發言人潘靜儀表示，首季適逢產業淡季，且仍受大股東調整委外釋單策略影響，首季營運仍相對辛苦。不過，新冠肺炎疫情對記憶體市場影響相對較小，在家上班、遠距辦公帶動NB、數據中心、伺服器等記憶體需求，上半年整體市況大致穩健。

展望後市，潘靜儀表示，第二季市況與首季狀況相差不多，華東營運表現可望較首季持穩向上，至於下半年市況能見度依然不明，仍待進一步觀察疫情對終端市場需求影響。公司將持續致力開源節流，降低成本、改善營運費用，使營運表現能在逆風中穩健前行。

此外，華東為活化資產、配合關係人擴產需求，將高雄部分廠房及工程設備以6.68億元出售集團關係企業華新科，預計可產生1200萬元處分利益，目標在第三季底前完成交割認列，換算約挹注每股盈餘（EPS）約0.02元，對營運不無小補。

華東2019年合併營收67.27億元，年減21.34％，為近15年低點，本業營運轉虧。但在業外收益跳增6.29倍挹注下，稅後淨利1.65億元，年減59.27％，每股盈餘0.33元，雖為近7年低點、但仍維持獲利。董事會決議不配發股利，將於6月16日召開股東常會。

(時報資訊)