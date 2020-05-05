針對媒體報導指稱交通部紓困方案中，對觀光產業員工的薪資補貼與經濟部不同調，觀光局對此說明，由於觀光產業受新冠肺炎疫情影響最直接、程度最嚴重，相關紓困補助不適合完全比照經濟部方案。

觀光局為協助受新冠肺炎疫情影響而發生營運困難的觀光產業，避免因此衍生從業人員被裁員、失業而影響家庭生計等社會問題，4月16日針對管轄相關觀光產業訂定發布相關營運成本及薪資補貼要點，並自同日施行。

觀光局指出，有鑑於觀光產業受全球疫情衝擊嚴重，原先規定減薪未達2成可申請營運成本及薪資補助，進一步將「業績衰退5成以上」適用規定條件自修正要點規定中刪除，保留減薪未達2成適用規定、並再簡化相關申請文件。

觀光局說明，辦理紓困補貼目的在幫助觀光產業能生存發展，讓員工工作生計受疫情影響可減到最低，由政府、產業及員工共同努力渡過疫情難關。就此觀點考量觀光產業特性，由於受疫情影響最直接，程度也最嚴重，相關紓困補助不適合完全比照經濟部方案。

觀光局表示，觀光產業及員工針對薪資給付可依勞資相關法令進行協商，只要能維持營運及薪資支付均予以尊重，補貼觀光產業發放薪資之4成，最高2萬元。但觀光產業在接受補助期間，不得有減班休息、減薪、裁員、停業或解散等情事，以確保員工權益。

(時報資訊)