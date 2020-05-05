電子煙進來引發討論，他們甚至打出「改抽電子煙可幫助戒菸」的行銷手法，吸引民眾抽電子煙。不過教育部國教署已將電子煙納入推動校園菸害及藥物濫用防制內容，並要求各級學校納入校規規範管理，嚴禁教職員工生攜帶及吸食。

教育部國教署指出，依菸害防制法規定，已要求高級中等以下學校全面禁止吸菸，而標榜新奇酷炫的電子煙相關產品，用「比較健康」、「不會有二手菸問題」、「改抽電子煙可幫助戒菸」等不實說法影響大眾視聽，也影響了青少年及學童對電子煙的正確辨識與認知，已成為新興健康危害重要議題之一。

電子煙透過電池供電，將液體加入霧化器予以汽化，產生類似煙霧的蒸氣香味，且多含尼古丁，目的是希望產生抽菸的效果；國外也已查出含有包括安非他命、大麻、甲醛、乙醛等成分，更有爆炸風險，對健康及安全危害很大。

因此，目前我國已將電子煙製造、輸入、販賣偽藥或禁藥者，或宣稱具有療效者，依藥事法處徒刑；或形狀類似菸品，則依菸害防制法處罰等方式管理。

為利推動菸害防制教育並輔導學校落實無菸校園，國教署也建議各級學校應辦理相關防制措施，包括.將電子煙危害納入推動校園菸害及藥物濫用防制內容，並將電子煙防制課程納入增能重點，強調電子煙並無「幫助戒菸」、「減少菸癮」或「減輕戒斷症狀效果」等功效，強化校園預防電子煙之危害。

教育部表示，學童及青少年正值成長期，更應遠離菸害的威脅。未來將持續積極推動各項菸害防制政策，明訂菸害防制教育計畫、營造無菸環境、戒菸教育及電子煙危害識讀宣導等策略，讓學生清楚獲知正確資訊，在健康安全的校園中學習與成長。

(中時 )