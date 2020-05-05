劉樂妍發文。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍近日回到大陸跟愛犬團聚，最近她人在上海飯店先接受14天隔離，但這期間不忘關心時事，昨(4日)她PO出有高官受性招待的新聞，沒想到其中主角竟「被消影」，劉樂妍酸說現在當領導的都又胖又挺個啤酒肚，就算招忌招3個、5個又怎樣，「手指都比雞雞硬，叫這麼多人他能幹嘛？」

先前因治療腸沾黏和官司問題，使重心已移到大陸的劉樂妍被困在台灣好一陣子，最近她自曝搭上回上海的飛機並住進防疫旅館14天，起先她擔心住宿費昂貴，結果選了當地一晚要價人民幣300元（約台幣1270元）的飯店，住進發現乾淨整潔舒適，直呼賺到。

昨她分享一則廣州市高官接受性賄賂被判刑的新聞，說：「拜託現在當領導的，都嘛滿腦滿腸肥大肚子。就算招妓他叫3個5個8個又怎麼樣，手指都比雞雞硬，叫這麼多人他能幹嘛？」反問該篇報導為何不附上當事人照片，讓她只好自己去找，讓大家「笑一笑」，還酸：「所以這位領導，您平常吃沙漠人蔘蓯蓉鎖陽嗎？」

對此，網友回說：「請原諒我腦補了無數畫面」、「樂妍開車了」、「你這說葷段子呢？」、「當代中老年男人現狀…」。

(中時電子報)