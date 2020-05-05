美國眾議院七個委員會的共和黨領袖於當地時間4日（周一）聯合致信美國教育部長德沃斯（Betsy DeVos），指責中國向美國的大學提供資金，以便在大學校園對美國年輕人灌輸親中思想，並限制對新型冠狀病毒肺炎的研究，要求美國教育部提供中國在全美高等教育機構投資的相關資料。

路透報導，近期因疫情緣故，中美關係再度生波。這封信函由眾議院監督委員會的共和黨領袖、眾議員Jim Jordan牽頭，教育、軍事、國土安全、科學、情報和外交事務委員會的共和黨領袖也簽署了這封信。

美國國會中的對華鷹派人士長期以來一直質疑在美國的中國學生、教授和研究人員是否會構成安全威脅。美國議員稱，從中國前往美國讀書的留學生比其他任何國家都多，2018年中國在美留學生接近37萬，占美國國際學生總數的三分之一。他們是美國大專院校的重要收入來源。此外，美國高等教育機構每年還以禮物和合約的形式從中國獲得數百萬美元。

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