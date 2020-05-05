桃園市24歲徐姓男子和1名女子交往，期間有拍攝性愛影片。去年10月徐男要女子給他1萬元，否則把影片給其爸媽。最後徐男要求女子為其慶生，結束後就不再糾纏。不料隔天徐男把女子反鎖在門內，所幸警方破門相救。檢方偵辦後，依照妨害自由起訴徐男。

檢方調查，去年10月10日，徐姓男子打電話給女子，稱手上有性愛影片，威脅要求轉帳1萬元。女子不理他，12日又打電話給女子，說要弄到女子爸媽手機號碼，把性愛影片傳給他們看，還要公布女子就讀的學校、住址。

女子原本打算與徐男斷絕往來，不過徐男苦苦哀求，稱10月21日到徐男住處，為他慶生後，就不再糾纏女子。女子答應後，也為其慶生，隔天徐男上班時，女子想趁隙逃走時，發現此事，才通知朋友報警。

徐男供稱，和女子好幾次吵架都吵很兇，說要公開性愛影片，都是騙人的，並沒有要威脅的意思。另外出門就有反鎖習慣，並非惡意要關住女子，當天也有跟女子說，如果要出門，他中午會回去。

不過檢方認為，行動自由為基於人性尊嚴一身所專屬，凡具有生命之自然人，均享有行動之自由，因此以私行拘禁或以其他非法方法，剝奪其行動自由者，仍應成立刑法第302條第1項之罪。依照徐男行為，依照恐嚇取財未遂、恐嚇危害安全罪、剝奪他人行動自由最嫌，將徐起訴。

(中時 )