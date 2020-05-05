七夕情人節熱戀中男女總會龍濃情蜜意密秀恩愛，一名男網友日前就在這天找女友穿「情侶裝」約會，豈想卻得到一個晴天霹靂的真相，女友竟傳來1張穿同樣衣服劈腿另1個男生的照片。
被劈腿的男網友在臉書社團「爆廢公社」PO出1張與女友的LINE對話截圖，他傳了1張穿上知名潮T的自拍照給女友說：「等等一起穿這件約會」，沒想到女友竟直接回：「我們分手吧！」。
原PO不敢相信追問女友：「是開玩笑的嗎？」、「我打給」。但是女友馬上拒絕「不，現在不能接電話」、「別打」，接著馬上跑到浴室回傳1張照片「攤牌」。照片中，女友身穿同樣的情侶裝，浴室身邊站著1名上身全裸的男子，高調認了有新歡。
網友看完紛紛留言「穿一樣的耶，真有默契」、「綠的好誇張，這就要看開了」、「根本綠光戰神了」、「廁所剛忙完」、「真綠啊慘綠少年」、「也太明目張膽」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。