七夕情人節熱戀中男女總會龍濃情蜜意密秀恩愛，一名男網友日前就在這天找女友穿「情侶裝」約會，豈想卻得到一個晴天霹靂的真相，女友竟傳來1張穿同樣衣服劈腿另1個男生的照片。

被劈腿的男網友在臉書社團「爆廢公社」PO出1張與女友的LINE對話截圖，他傳了1張穿上知名潮T的自拍照給女友說：「等等一起穿這件約會」，沒想到女友竟直接回：「我們分手吧！」。

女友穿情侶裝疑在摩鐵與另一男子溫存結束，並向男友坦承有新歡。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO不敢相信追問女友：「是開玩笑的嗎？」、「我打給」。但是女友馬上拒絕「不，現在不能接電話」、「別打」，接著馬上跑到浴室回傳1張照片「攤牌」。照片中，女友身穿同樣的情侶裝，浴室身邊站著1名上身全裸的男子，高調認了有新歡。

網友看完紛紛留言「穿一樣的耶，真有默契」、「綠的好誇張，這就要看開了」、「根本綠光戰神了」、「廁所剛忙完」、「真綠啊慘綠少年」、「也太明目張膽」。

(中時電子報)