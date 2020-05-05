如果不是4月21日西德州輕原油期貨WTI價格在一夜之間暴跌，出現史上首度負值；全球最大的原油ETF（指數股票型基金）、美國原油基金（USO）暫停交易，已拿到免死金牌（可豁免下市）的元大S&P原油正二（00672L），也不需要糾結是否要清算。

究竟發生了什麼事？還原當時，美國時間21日是5月期貨合約最後交易日前，當初該轉倉到6月的金融期貨商品，早就在前幾日轉倉了，當期貨價格跌到零美元時，原本想要搶反彈的投機客，已經認定手上的期貨是廢紙。

搶反彈投機客全翻船 盛傳華爾街空殺多大陰謀

但就在台灣時間4月21日凌晨2點08分，5月WTI期原油價格竟然出現史上第1筆負價格，然後觸發3次融斷機制，暴跌43%，見到每桶負40美元；過程中，所有投機客都被券商強制停損，若以當時原油5月期貨合約仍高達7.7076萬口換算，至少造成損失46億美元。

許多券商交易員大吐苦水，因為交易系統最低價就是零美元，跌到負值是根本無法再下單了，造成許多客戶無法追繳期貨保證金，只能任憑券商砍單。最悲哀的是，最終5月期貨回到17美元，當時如果可以繳交保證金，依舊是大賺錢。

台灣投資人因海外複委託交易系統無法鍵入負值，看錯方向想要平倉都不行，怒而對業者提告。證期局表示，21日當天有交易的投資人共172人，已收到15件申訴。

此事也造成中國銀行遭投資人提告，起因於該行旗下石油期貨商品「原油寶」，5月期油未能及時轉倉，21日被迫以每桶負37.63美元結算，造成投資人不只賠光本金，還得倒賠給銀行，總金額恐達百億元人民幣，堪稱是期貨投資史上最激烈的一堂課！

然而，真的沒有贏家嗎？據《券商中國》揭露，這次事件有兩個神奇的「巧合」。第1，4月中旬當下正值轉倉時期，全美最大的原油ETF USO都相繼在4月16、17、18日開始轉倉，但是，一直到了4月21日時，中國銀行的原油寶卻都還沒轉倉。

第2，早在4月15日時，CME芝加哥期貨交易所臨時修改系統，可以處理負值的報導；但是，亞洲地區的期貨商仍然無法用負值做交易。

偏偏就在4月21日的凌晨2點28分到2點30分，原油期貨在3分鐘出現閃崩，最低跌至負40美元。

(中時電子報)