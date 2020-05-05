日前大陸瑞幸咖啡遭到知名做空機構「渾水」發布做空報告，引發慘烈後續效應，現在渾水機構創辦人Carson Block又提出，資本市場無法與基礎經濟脫鉤，因此，美股目前估值並不合理，預期股市在經歷一波反彈後，迎接而來的將是暴跌。

外電報導，Carson Block指出，「需求被疫情壓垮，且短時間內恐怕無法恢復，很難想像股市正以目前的估值進行交易，這並不合理」。

Carson Block表示，「現在基礎經濟已經被嚴重傷害，投資人只是還沒領悟到這點，他們還沒看到當破產危機蔓延的樣子。就中期而言，我不認為股票能撐在目前的水平」。所以，他預測美股還會下跌，而且是大幅重挫。

Carson Block說，當前的股票價位顯示投資人對風險呈現過度膨脹的自信，他也認為，「儘管寬鬆的貨幣政策及刺激性措施確實可以解決疫情所帶來的經濟危機，但仍希望這些政策能盡快撤下，不過我預期寬鬆貨幣政策將維持四年」。

(中時電子報)