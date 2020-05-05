一對曾姓男子和陳姓女子毒鴛鴦，2016年前被大溪警方查獲持毒送辦，2人卻在移送地檢署路上，佯裝嘔吐，索取塑膠袋後強套警頭，更試圖奪槍、搶車 逃逸，曾男還恫嚇要開槍，所幸2警奮勇抵抗，李警不顧門牙被打斷 機警卸彈匣，曾警開槍擊中陳女左小腿，桃園地院一審依強暴脫逃未遂罪判刑3年，最高法院

今(5日)判決出爐，認為曾惡意重大加重其刑3年定讞，曾男將入獄6年。

有多項前科的曾男和陳姓女友，因案被通緝，2016年8月 26日晚間又在摩鐵前被大溪警分局圳頂所員警查獲持毒遭逮，隔天下午移送桃園地檢署，2人卻共謀搶車脫逃，從大溪出發前，先以毒癮 發作想吐，索取塑膠袋，並要求將手銬改為銬於身體前方。

警車行經南桃園交流道時，坐在中間的陳女假裝嘔吐，2人趁隙攻 擊同坐在後座戒護的李姓員警，曾男不但持塑膠袋套住李警的頭強勒 脖、拳打腳踢，還趁隙奪取李腰際上的警用手槍，在前座開車的林警 見狀急忙靠邊停車協助，曾男竟持槍指著林警恫嚇：「我開囉！開囉 ！」李警不顧2顆門牙被打斷、全身多處擦挫傷，緊握槍枝、趁亂卸 下彈夾，林警也朝往駕駛座爬的陳女開槍、命中左大腿，加上路人見 狀幫忙，才順利解除危機。

曾男辯稱是因為太緊張才出言恫嚇，強調是臨時起意，且是李警持槍指著他，自己完全沒有竊槍，但曾說詞反覆，和行車記錄器所述不符，且李警腰際皮帶驗出他的DNA，歷經三審，曾男反而加重其刑3年。

(中時電子報)