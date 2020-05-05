三星(Samsung)今年 Galaxy S20 系列旗艦手機中(在不同市場)採用的 Exynos 990 與高通 Snapdragon 865 的做法，讓兩顆處理器在效能表現上的討論，再度成為話題。根據外媒最新報導，三星得力於 2019 年與超微(AMD)的合作，將會在最新的 Exynos 晶片中導入 AMD Radean，以目前曝光的跑分結果來看，吊打了高通 Snapdragon 865，可望有效提升 2021 年三星旗艦手機在圖形處理、顯示效能上的表現！

近期有一款全新晶片 Exynos 晶片的跑分曝光。基於三星與 AMD 的合作，這一顆晶片應該是採用了 AMD Radean GPU ，可用於取代當前採用的 Mali GPU。根據曝光的 GFXBench 5.0 跑分，三星最新 Exynos 晶片在 Manhattan 3.1 測試項目中跑出 181.8fps(frame per second)的成績，跟高通的 Adreno 650(Snapdragon 865 的 GPU 晶片)的 123fps 相比，領先的幅度相當明顯！而在性能需求更高的 Aztech Normal、Aztech High 項目中，最新 Exynos 晶片取得 138.25fps、58fps 的成績，而 Adreno 650 則是 53fps 以及 20fps，表現幾乎是 Adreno 650 的 2、3 倍。

採用 AMD GPU 的全新三星 Exynos 處理器跑分對比高通 Adreno 650。(摘自hexus.net)

據了解，由於採用 AMD RDNA 架構，這一款全新的 Exynos 晶片，雖可能在處理器效能上無法對比高通，但是卻可在 GPU 性能上強壓 Andeno 650，為 Exynos 晶片大大加分。這一款晶片很可能最終名稱是 Exynos 1000，預計將採用三星計畫在 2021 年導入的 5nm(5奈米)製程。也就是說，從時間點來看，Exynos 1000 可能不會用於 2020 年下半年才將發表的 Galaxy Note 20，不過卻有望用於 2021 年的三星旗艦手機中，讓三星明年旗艦手機在顯示性能、圖形處理性能表現大為提升，在遊戲應用上更為出色。

(科技)