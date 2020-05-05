美國白宮任命3人進入負責監管聯邦僱員養老基金的委員會，此舉可能影響基金投資中國的決定。

路透報導，白宮表示，這3人將加入由5名成員組成的董事會，任期2至4年。如果任命獲得參議院的確認，這3人將成為聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB）的成員，負責管理節儉儲蓄計劃（TSP）。

值得注意的是，由於白宮任命的官員目前佔多數，白宮可能會逆轉該委員會在2017年做出的一項決定。該決定允許TSP旗下一檔規模為500億美元的國際基金，追蹤一項將部分中國公司股票納入其中的指數。這些中國公司被指控侵犯人權、違反制裁規定以及資助中國軍方，正受美國政府監督。

在這個指數的成分股中，引起華府人士關注的中國公司包括去年被美國列入貿易黑名單的海康威視。美國對華鷹派表示，TSP追蹤該指數後，也就會投資於中興通訊和中國航空工業集團。

TSP追蹤該指數的計劃原定於2020年下半年生效，但傳出美國部分議員正在做最後努力，試圖說服美國政府中止計劃。

(工商 )