大陸安邦保險計畫出售美國酒店資產組合予韓國未來資產（Mirae Asset Management）的交易宣告取消。

綜合外媒報導，未來資產表示，由於安邦保險未能履行重要條款，包括未能及時披露和解除多項重要的產權負擔和負債，影響相關物業資產，故終止以58億美元收購安邦於美國15家酒店資產組合的交易。

新冠疫情大流行重創酒店和旅遊業。各國的封鎖措施，導致遊客數量大幅減少，酒店價值隨之下跌。

安邦4月曾起訴未來資產未能在4月17日最後期限前完成交易。

(工商 )