酒店價值下跌 安邦出售美酒店資產交易告吹 11:492020/05/05 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸安邦保險計畫出售美國酒店資產組合予韓國未來資產（Mirae Asset Management）的交易宣告取消。 綜合外媒報導，未來資產表示，由於安邦保險未能履行重要條款，包括未能及時披露和解除多項重要的產權負擔和負債，影響相關物業資產，故終止以58億美元收購安邦於美國15家酒店資產組合的交易。 新冠疫情大流行重創酒店和旅遊業。各國的封鎖措施，導致遊客數量大幅減少，酒店價值隨之下跌。 安邦4月曾起訴未來資產未能在4月17日最後期限前完成交易。 (工商 ) #資產 #酒店 #安邦 #美國 #組合 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南大億麗緻酒店 6月30日熄燈 04:102020/05/01 財經要聞 經濟前景不定 美結婚率創新低 04:102020/05/02 全球財經 履行貿易協議釋善意 中國再買美豆30萬噸 04:102020/05/02 全球財經 港酒店住房不到1成 五一首見零陸團 04:102020/05/02 兩岸要聞 反病毒起源陰謀論！陸官媒「十問」逼問華府 10:342020/05/02 國際 美國由盛轉衰關鍵 04:102020/05/03 時論廣場 專家傳真－美國製造業脫中之後... 04:102020/05/04 產業特刊 遠雄射三箭 強攻觀光版圖 04:102020/05/04 產業．科技 5星＋3星 飯店雙品牌 聯手吸金 04:102020/05/04 產業．科技 比台股更狂！訂金預付1萬變1萬3 晶華這招狂了 11:032020/05/04 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 20年前慘劇重演？分析師警告美股恐崩40％ - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 國光新冠候選疫苗免疫試驗 證實疫苗有效 - 財經 - 工商 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。