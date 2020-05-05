自行車類股包括巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、愛地雅（8933）、日馳（1526）等，今日早盤股價紅通通；尤其是自行車三雄-巨大、美利達、桂盟，平均漲幅在2-3％之間。

其中，巨大在三大法人連續3日合計買超4,300多張加持下，早盤股價最高漲到189.50元、漲幅約3.5％，目前漲幅維持在3％左右，成交量逼近2,000張；此外，桂盟早盤股價最高上漲到91.90元，漲幅逾3％，目前漲幅在2.5％上下，成交量破800張。

(工商 )