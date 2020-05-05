巨大等自行車族群 早盤紅通通 11:432020/05/05 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自行車類股包括巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、愛地雅（8933）、日馳（1526）等，今日早盤股價紅通通；尤其是自行車三雄-巨大、美利達、桂盟，平均漲幅在2-3％之間。 其中，巨大在三大法人連續3日合計買超4,300多張加持下，早盤股價最高漲到189.50元、漲幅約3.5％，目前漲幅維持在3％左右，成交量逼近2,000張；此外，桂盟早盤股價最高上漲到91.90元，漲幅逾3％，目前漲幅在2.5％上下，成交量破800張。 (工商 ) #日馳 #巨大 #美利達 #愛地雅 #桂盟 也許您會感興趣 推薦閱讀 IDC：全球智慧手機首季出貨狂降11.7％ 大陸重災區 11:552020/05/01 財經 生技業認清不能靠別人 台灣組國家隊自製疫苗藥物 19:002020/05/02 財經 亞馬遜叢林放巨大鏡子 動物反應很驚人 07:002020/05/02 搜奇 巨大 三大法人按讚 04:102020/05/03 證券．權證 國際油價默默回升 打出小W底部 16:362020/05/03 財經 慘套2400億認賠殺出！ 巴菲特坦言錯看這4大股 23:122020/05/03 財經 1分鐘讀財經》蘋果Q1財報難看 台股還能挑戰半年線？ 08:152020/05/04 財經 外資力挺 自行車雙雄股價黑翻紅 11:222020/05/04 財經 金價突破1705美元 避險情緒又升溫了 16:402020/05/04 財經 《台北股市》盤中焦點股：世紀鋼、台船、國巨、大毅、隆大、明泰 10:002020/05/05 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 台塑集團遭駭客攻擊 台塑：已抓到病毒 - 財經 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 繼中油後 台塑化主機也遭駭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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