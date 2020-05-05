傳美支持台灣參與世衛 以抗衡並懲罰大陸 11:432020/05/05 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國FOX新聞引述消息人士透露，指華府內部正傳閱一份草案，推動台灣重回世界衛生組織（WHO）會議。此舉不僅可抗衡中國政府，並可懲罰世衛在應對新冠疫情時過份以中國為中心。 該人士指出，白宮已獲得澳洲支持，推動台灣以觀察員身份重返世衛，現正尋求德國、法國和英國的支持。與此同時，華府的國安團隊考慮成立一個新的全球衛生組織。 (工商 ) #世衛 #懲罰 #華府 也許您會感興趣 推薦閱讀 怪大陸隱匿疫情？川普放話加徵關稅報復 11:122020/05/01 財經 報復防疫不力 美擬對中祭懲罰性措施 04:102020/05/02 財經要聞 中職》桃猿4失誤種敗因 葉竹軒下二軍非懲罰 17:442020/05/02 體育 國民黨：重返WHO是多數人民的期望 15:592020/05/03 政治 日媒宣稱 安倍擬支持台入WHO 04:102020/05/04 國際大事 川普一句話釀災！ 再恐嚇「最終懲罰」就是對陸關稅制裁 11:102020/05/04 財經 穆努欽：川普正在評估懲罰中國的選項 22:322020/05/04 財經 川普再批瞞疫 陸媒嗆美卸責 04:102020/05/05 話題觀察 川普：加關稅是報復中國的「最終懲罰」 04:102020/05/05 財經要聞 當川普跟屁蟲進不了世衛 04:102020/05/05 時論廣場 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 台塑集團遭駭客攻擊 台塑：已抓到病毒 - 財經 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 繼中油後 台塑化主機也遭駭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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