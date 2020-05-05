美國FOX新聞引述消息人士透露，指華府內部正傳閱一份草案，推動台灣重回世界衛生組織（WHO）會議。此舉不僅可抗衡中國政府，並可懲罰世衛在應對新冠疫情時過份以中國為中心。

該人士指出，白宮已獲得澳洲支持，推動台灣以觀察員身份重返世衛，現正尋求德國、法國和英國的支持。與此同時，華府的國安團隊考慮成立一個新的全球衛生組織。

(工商 )