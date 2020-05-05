李蒨蓉2015年前爆發阿帕契事件後，演藝事業全面停擺，不僅被廠商提告求償，家人也遭到波及，如今事隔5年她再提及此事，坦言事件之後已經重新檢視自己，並且卸下偽裝已久的面具。

李蒨蓉表示以往表面看似光鮮亮麗，讓人誤以為她是出手闊綽的豪門貴婦，但事實上自己是個價值觀偏差，有多少花多少的月光族，所以當演藝工作停擺時，加上官司和代言廠商求償等，導致得賣名牌行頭變現，如今加上新冠肺炎疫情衝擊，連帶波及藝人收入，導致自己工作量銳減，眼見財務狀況還是無解，不過她堅信今年將會跟過去的四年一樣：「關關難過、關關過」。

李蒨蓉提到之前為了宣傳新書上節目，當時特地秀出在場每位來賓的星座，讓她疑惑世界只能劃分成十二種人嗎？倘若星座專家說這禮拜運勢好，那就可以放心擺爛嗎？對此她強調並沒有要批評星座迷的意思，只是提醒大家不要被所謂的一周運勢或水逆不水逆所影響，就像之前曾幫小孩做「皮紋檢測」，如今當時的分析對比兒子的發展狀態，根本一點都不準，直呼跟算命沒什麼兩樣。

對於目前疫情肆虐全球，李蒨蓉也要大家樂觀面對，雖然各行各業讓處境變得艱困，但與其花錢算命求心安，仍舊掌控不了未來，不妨專注做好眼前的事，精進能力和實力，如此逆向操作，或許反而能享有隨遇而安的平安與自在。

(中時電子報)