北韓領導人金正恩神隱20日後現身，破除外界謠言，但卻被發現疑點重重，似乎變了一個人，真假疑雲引發熱議。不過，妹妹金與正的模樣也被點出與以往不同，臉頰圓潤，妝容也改變了。

金正恩神隱多日，5月1日現身出席順天磷肥工廠竣工典禮，但有不少人質疑真實性，懷疑是金正恩替身。立委王定宇更從髮際線、鼻頭的痣、神采、眼神、牙齒等特點分析，懷疑好像是替身，並不像金正恩。

金與正陪同金正恩出席竣工典禮，但卻被發現與已前形象不同。（圖／摘自연합뉴스TV YouTube）

不只金正恩，一同出席竣工典禮的妹妹金與正，和過去比起來，臉頰更加圓潤，看起來年輕許多，妝容也大不同，明顯的眼妝、粗眉，更換上髮帶，已沒有過去的女王氣息。

網友表示，「不同人」、「霸氣沒了」、「全家都被替換了」、「這根本替身吧」、「連妹妹都被替代了喔」、「給我們真正的與正！」「不像，懷疑兩金都是在試水溫」。對於北韓的各種神秘舉動，也讓網友驚呼，「好恐怖」、「毛毛的」。

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(中時電子報)