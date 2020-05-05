迪士尼樂園何時能再度開放？今年大陸「五一」假期，亞洲最大的迪士尼主題公園上海迪士尼樂園仍閉園，部分遊客頗為失落。不過，一名知情人士5日透露，上海迪士尼樂園有望於本月中下旬恢復開園，各項工作正在籌備中，該人士表示，為配合防疫需求，迪士尼開放後將採取預約、限流等措施，以控制遊客人數。

據《21世紀經濟報導》指出，4日，上海迪士尼樂園官方網站的通知狀態為：「樂園繼續暫時關閉，重新開放日起待定。迪士尼小鎮、星願公園和上海迪士尼樂園酒店部分恢復營運。」

但大陸遊客們對於上海迪士尼樂園何時恢復營運充滿期待，上海迪士尼度假區官方微博其近期的動態評論區中頻頻出現大陸網友詢問樂園恢復開放的留言。

如今，上海迪士尼樂園恢復開放的腳步可能將臨近。5日，一名知情人士透露，上海迪士尼樂園有望於本月中下旬恢復開園，各項工作正在籌備中，該人士表示，為配合防疫需求，迪士尼開放後將採取預約、限流等措施，以控制遊客人數。

由於大陸國內疫情逐步獲得控制，上海迪士尼樂園正向相關部門積極申請恢復開園日期，並暫時視大陸學校學生開學時間而定，據統計，以上海地區公布的學校開學時間為例，除小學一、二、三年級和幼兒園返校時間明確外，截至5月18日，其他學段、年級學生將陸續返校復課。

事實上，目前大陸主要景區已經陸續恢復開放。大陸文化和旅遊部部長雒樹剛在4月30日舉行的大陸國新辦新聞發布會上指出，目前大陸全國近70％旅遊景區已經開放。

(旺報 )