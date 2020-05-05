疫情衝擊各行各業，但弱勢無保者及農漁民申請紓困不易，行政院長蘇貞昌4日對外發布擴大發放1萬元的急難紓困金，一早很多民眾就到區公所詢問，但公所還未收到擴大急難紓困公文，西屯區公所為避免民眾白跑一趟，緊急貼出公告，等市府有明確執行方案與函布後，預計7日後再請民眾前來申辦。

蘇揆宣布「紓困加碼-有工作而無加保軍、公、教、勞、農保者，且家戶平均所得每人每月最低生活費1.5倍以上未逾2倍(每月2萬1894元至2萬9192元)，每人發1萬元」，針對弱勢無保者及農漁民，在排富情況下擴大發放1萬元的急難紓困金。

受助者遍及舉廣告牌者或賣玉蘭花民眾等，很多民眾關切如何申請，電話紛紛打進市府與區公所詢問要帶什麼資料，申請資格等條件。

市長盧秀燕今早也在市政會議表示，中央昨天宣布針對無保者等弱勢團體，排富下擴大發放1萬元的急難紓困金，昨天發現有些區公所已湧入不少民眾詢問，期間公所除推動防疫與民政業務，配合中央持續推出新的紓困政策，區公所一定也人仰馬翻，市府將與中央密切對口，了解新措施如何進行並全力配合。

西屯區公所為避免民眾白跑一趟，特別在區公所豎立告示牌，表示擴大發放1萬元的急難紓困金政策，待台中市府有明確執行方案與函布後，預計7日後再請民眾前來申辦。

區公所也強調，該方案申請訊息確定後，會將申請表格及需檢附的相關文件公告於公所官方網站，屆時再請民眾備妥文件至公所申辦。且因應疫情期間，避免民眾聚集等候，若有疑問，請利用電話洽詢後再至區公所申辦。

(中時 )