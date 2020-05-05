行政院5日召開「紓困振興方案—看好台灣 回流資金持續加碼」記者會，經濟部次長王美花（左起）、政務委員龔明鑫與財政部次長吳自心等人出席。（張鎧乙攝）

龔明鑫對中央地方步調不齊一致歉。(政院提供)

行政院長蘇貞昌昨大陣仗宣布加碼弱勢無保工作者及農漁民可領一次性1萬元現金，無保工作者還可「即日申請」，許多民眾立即前往公所辦理撲空，罵爆蘇揆臉書。政務委員龔明鑫上午在行政院記者會中表示，行政步調未齊一，他要表達歉意。

政院急就章上路宣布擴大發現金政策，讓許多基層民眾白跑一趟。龔明鑫說，蘇揆宣布後大家覺得這是很好的政策，就馬上去鄉鎮市區公所申請 ，政府行政步調上沒有做明確說明他要表達歉意，事實上，衛福部有跟地方公所有做溝通， 但不管如何政府是一體的 只要讓民眾受到不方便，都有很大的改進空間。

他說，相關問題中，主要是中央政府跟地方政府的連繫要加強，這兩天前置作業就會做好。昨天衛福部有發新聞稿，說會利用這兩天時間趕快把前置作業做好，讓民眾可在5月6日、也就是明天就可開放正式申請。

對於民眾抱怨辦理上一點都不方便，龔明鑫也說，這幾天民眾要詢問的話，可先可以上衛福部官網，事實上非常單純， 無加保工作者只要證明有工作 、有受到疫情影響即可，若 沒有辦法提出證明 ，只要切結 也可以辦理。

他說，相關申請的設計一定會朝更簡便的方式，像是在所得方面，只要申請人提供身分證字號，政府就會請財政部去跑財稅資料，存款部分，也在思考用聯徵資料及歸戶資料直接掌握，有關是不是需要民眾都拿出證明，政府希望是比例愈低愈好，政府能查詢的部分就會直接處理。

(中時 )