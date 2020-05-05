陸軍269旅7個月內有3人輕生，其中兩人不幸逝世，傳出與軍中霸凌文化有關，引發社會關注，總統蔡英文則表示「該負責的人一定要負責」。民進黨立委趙天麟卻指出，國防部這幾起案件的專案調查計畫都複製貼上，連不同案件的案發日期都搞錯，調閱錯誤的監視器紀錄，根本只是遇到國會監督，就以急就章應付心態了事。

陸軍司令部六軍團269旅近期爆發兩件重大事件，一則為去年9月26日機步一營第一連謝姓中士於營內燒傷致死案件；另一則為今年4月16日旅部連保養排排長黃姓中尉於營內自縊案。黃姓中尉母親案發後曾寫信向蔡英文陳情，指出黃姓中尉在營中遭遇「士官刁難、自購料件、上級辱罵、工作壓力繁重及向上級反映問題未獲協助」等情事，引發朝野政治人物關注。

針對黃姓中尉自縊案件，國防部總督察長室軍紀督察處、政戰局和陸軍司令部當天即成立專案小組調查釐清，並於4月17日提報初步調查結果，內容卻導向「黃員因近期與女友分手，且遭上級督導缺失，初判應與感情因素有關」，並指黃姓中尉Line通訊軟體大頭貼更換成「國定殺戮日」電影劇照，背景較為負面。對於國防部以「感情因素」初判黃姓中尉自縊原因，黃姓中尉家屬完全無法接受。

269旅頻出事，趙天麟辦公室詢問國防部是否有調查結果，卻遭總督察長室的軍紀長推諉卸責，表示已交由檢方處理，進度不甚了解，但謝姓中士營內燒傷致死案已發生許久，竟無法有完整交代，實在匪夷所思。因此，趙天麟辦公室近期要求國防部必須提出「營內燒傷致死」、「營內自傷已遂」等案的專案調查計畫，重新著手行政調查。沒想到，國防部提出的專案調查計畫，內容大多是複製貼上，且把黃姓中尉案的時間搞錯，該案時間點是今年4月16日，卻計畫調閱去年9月的監視錄影畫面保存，可謂非常離譜。

趙天麟表示，陸軍司令部遲未啟動行政調查，遇到國會監督卻以急就章應付心態，搞出這種「複製貼上」、「時空錯亂」的調查計畫，且還讓副司令劉得金帶到國會辦公室說明，通過層層呈核，竟無人發現，該單位面對真相心不在焉之程度可見一斑。他懷疑，究竟還有多少傷亡個案是以這種心態處理的，呼籲國防部應予正視，比照「敦睦艦隊」規格以部會層級之專案小組加以調查，匡正亂象。

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(中時電子報)