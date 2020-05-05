民進黨台南市黨部主委炮火加遽，繼「市長派」候選人潘新傳控告對手陳世輝涉嫌誹謗後，陳世輝5日也前往台南地檢署按鈴控告潘新傳買票涉嫌妨害投票。潘陣營回應指陳世輝不實指控；民進黨市黨部也說，如果陳再繼續此種不實攻擊、傷害黨形象的行徑，將要求中央黨部處置，維護黨紀及聲譽。

陳世輝表示，據悉市府數名員工在民進黨黨職選舉期間，以1票數千元的代價，幫潘新傳及其他全國黨代表、市代表向黨員買票尋求支持，這些市府員工據了解都是潘新傳「介紹」進市府任職？

陳世輝認為，政治人物安排樁腳進入公務部門任職約聘雇職務，再由樁腳於選舉期間行賄，實屬天理公道難容，因此為釐清事實真相，他希望以關係人的身分，傳喚市長黃偉哲到庭說明，以正視聽。

潘新傳團隊則回應說，陳世輝多次指控潘新傳卻又拿不出證據，黨中央禁止候選人對同志做不實攻擊，他們對陳的言行感到痛心，但仍將一步一腳印爭取黨員支持。

市黨部更強調，陳世輝從還沒有登記參選之前，就開始批評潘新傳，但直到目前為止，卻從未拿出任何證據，只是一直不斷對外放話，以激烈言行一再傷害黨的形象。中央黨部曾發文要求「各候選人不應出現任何對同志不實的攻擊或指控，破壞黨團結」，市黨部也將公文轉傳給各位候選人，但陳世輝仍一再對其他候選人做不實的攻擊。

市黨部還說，陳世輝為了選主委，不惜毀了整個黨；選舉前就曾多次以言論傷害民進黨，並利用水利會會務委員的身分，鼓動農民用選票教訓民進黨，身為黨員卻從未考量黨的團結與聲譽，如果再繼續此種行逕，市黨部將要求中央黨部做出處置，以維民進黨黨紀及聲譽。

據了解，此次民進黨台南市黨部主委選舉競爭十分激烈，2人甚至互控對方，潘新傳日前也曾提告，指陳世輝多次在臉書上攻擊他是黑金，涉嫌誹謗罪。對此，陳世輝回應說，該臉書不是他的粉絲專頁，但支持潘新傳提告，正好可以釐清事實。

(中時 )