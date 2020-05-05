中選會主委李進勇今日於中選會召開「高雄市長韓國瑜罷免案公告」記者會並表示，投票時間訂於109年6月6日(星期六)上午8時至下午4時，罷免活動期間自109年5月22日至6月5日，共計15日，每日罷免活動時間自上午7時至下午10時。

李進勇表示，此次罷免案原規劃要設置1823處投開票所，但直到昨天下午為止，地方洽借狀況目前僅1313所，也就是還缺了510處投開票所，對選務造成困擾。

李進勇指出，在選務工作人員招募方面，這次罷免案預估需要動員2萬名工作人員，目前招募比率已達80％。

李進勇呼籲，高雄市政府教育局、民政局應配合高雄市選委會的選務工作規劃，協助提供學校及其他適當場地作為投開票所之設置地點。另外，針對高雄市各區公所於5月3日回報洽借有困難的地點，包括國立大學、國立高中職等機關單位、學校，中選會及高雄市選舉委員會也都已經協助完成洽借。

李進勇強調，因應全球新冠肺炎疫情，中選會及高雄市選舉委員會配合中央流行疫情指揮中心的相關指引，審慎辦理選務防疫工作，並製拍「選務防疫動起來，投票更安心」宣導短片。

李進勇說，這次的投票，也要請民眾配合以下防疫措施：1. 配戴口罩進入投票所；2. 進入投票所須量測體溫及手部消毒；3. 保持社交距離排隊投票；4. 居家隔離、居家檢疫的民眾不得進入投票所投票或參觀開票；5. 有發燒症狀選民前往投票時，須登記姓名及聯絡方式，並配戴手套後，由工作人員引導至專用遮屏投票。

李進勇指出，中選會說明，投票當天，中選會及高雄市選舉委員會將成立選務緊急及應變中心，掌握各項選務突發狀況，使投開票作業可以順利完成。

李進勇說，這次的罷免案，中選會都是根據選罷法的要求而做監督。各辦理機關要把自己所處的地位搞清楚，要知道自己要負什麼責任。要把選務辦好，一定要高雄市政府、高雄市選委會、中選會，通力合作。

(中時 )