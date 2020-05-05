位於東京千代田區的靖国神社境內的公廁內遭人塗鴉寫著，「要把武漢人全殺掉」，日本警視廳麴町警署正調監視器畫面搜查中。

日媒報導，大陸湖北省的武漢市被視為是這次新冠肺炎疫情的發源地。麴町警署指出，4日下午5時左右，有利用男廁的客人發現，男生廁所內有兩處牆面遭人塗鴉，用黑色簽字筆寫著要殺所有武漢人，因此立即通知神社，再由神社出面報警。

麴町警署已以器物損壞罪嫌捜査中，並調附近的監視器查看是否有可疑人物在廁所附近逗留。

(中時電子報)