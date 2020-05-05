靖國神社出現要將武漢人全殺掉的塗鴉 12:012020/05/05 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東京靖國神社遭人惡意塗鴨寫著，要把武漢人全殺掉。(示意圖、達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於東京千代田區的靖国神社境內的公廁內遭人塗鴉寫著，「要把武漢人全殺掉」，日本警視廳麴町警署正調監視器畫面搜查中。 日媒報導，大陸湖北省的武漢市被視為是這次新冠肺炎疫情的發源地。麴町警署指出，4日下午5時左右，有利用男廁的客人發現，男生廁所內有兩處牆面遭人塗鴉，用黑色簽字筆寫著要殺所有武漢人，因此立即通知神社，再由神社出面報警。 麴町警署已以器物損壞罪嫌捜査中，並調附近的監視器查看是否有可疑人物在廁所附近逗留。 (中時電子報) #警署 #武漢人 #殺掉 #塗鴨 #靖國神社 #東京 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫後網友最想去的城市 武漢第一 北京第二 11:462020/05/01 兩岸 美國務卿：大量證據顯示病毒來自武漢實驗室 11:112020/05/04 兩岸 武漢封城 他下錯決定慘被困70天 08:322020/05/05 時事 國際熱門新聞 梅根哈利兩字真言 打趴女王和王室 - 國際 事實難下嚥 梅根下重手與凱特決裂 - 國際 全球反陸30年最高！北京內部報告：陸美恐爆武裝衝突 - 國際 代價太大！陸退役將領：現不是武統台灣時機 - 時事 打臉川普！專家：新冠疫苗恐永遠做不出來 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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