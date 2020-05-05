賴義鍠表示，很多民眾更常到學校運動，台中的校園運動空間大概何時回解禁？(陳世宗攝))

盧秀燕強調，再請大家忍耐一下，讓孩子安心學習，但市府會滾動式檢討後續是否開放。（陳世宗攝）

防疫視同作戰！台中市議員吳瓊華、賴義鍠今天在市議會質詢時，關心市府宣布台中的住宿型機構，將要有限度開放及台中的校園運動空間大概何時會解禁？市長盧秀燕說，配合中央所做的導覽指引執行防疫措施，校園市府會滾動式檢討後續是否開放。

吳瓊華指出，這個禮拜就是母親節，這是一個溫馨的時刻，昨天看到市府宣布台中的住宿型機構，將要有限度開放，請問是從什麼時候開始？

盧秀燕說，為了防疫，長照機構已有一段期間禁止訪客探訪，上周五中央宣布有限度逐步開放訪客探視，台中經評估後，這周開始轄內的長照、安養機構，已進行有限度開放，並配合中央所做的導覽指引執行防疫措施 。

賴義鍠表示，隨著疫情漸趨穩定，現在很多縣市都在逐步開放公共空間，台中的國民運動空間本來就沒有封閉，所以沒有開放問題，但是比起運動中心，很多民眾更常到學校運動，台中的校園運動空間大概何時回解禁？

盧秀燕強調，雖然目前疫情相對緩和，但疫情還在不穩定的狀態，孩子在學校裡面，一旦校園開放，許多人潮將湧入校園，站在父母心、教師心，可能會擔心孩子的健康；她認為現階段開放可能會增加校園風險，基於保障校園安全，再請大家忍耐一下，讓孩子安心學習，但市府會滾動式檢討後續是否開放。

(中時 )