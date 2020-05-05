位於新竹關西的羅慶仁、羅慶江2礦場，今天再度闖關環保署二階環評的範疇界定會議，會前環保團體呼籲，環保署在「水泥業礦業政策環評」完成前，應暫緩個案環評，也憂心一旦關西礦場開發後，恐怕會使西部礦場一個個復礦。

羅慶仁、羅慶江2礦場已經許久未採礦，在2016年10月時環保署決議「應進行二階環境影響評估」；2020年初，開發單位再送案審查，今天再召開第三次的「二階環評範疇界定會議」。

地球公民基金會主任黃靖庭表示，新竹的礦場產能較低，憂心如為擴大開採，恐怕會產生更多的廢棄物，曾用來堆放廢棄土石的「四份子捨石場」，曾經發生土石流，也應納入調查、評估；用來運輸礦石的纜車年久失修，過去就曾發生過礦石落下掉落在建築物、農地上，而這些礦場十分接近聚落，「最近200公尺就有聚落」。

地球公民基金會花東辦公室主任黃斐悅說，除了地質調查外，也曾在距離礦場10里的飛鳳山發現受傷石虎，礦場周遭也有民眾撿拾到疑似石虎的屍體，開礦炸山勢必影響敏感的石虎，希望環評委能要求對開發單位，進行一年的紅外線自動相機調查，以確認採礦是否會對石虎造成影響。

黃靖庭呼籲，執政黨曾經承諾要進行「水泥業礦業政策環評」但目前並未完成，應先暫緩個案環評，並應盡速啟動「礦業法」修法，才不會在復礦前周遭的居民還不知道的情況發生。

開發單位表示，任何的開發案都是協調，希望把傷害降到最低，也願意盡量接受各方面的意見來做環評，環評的過程也希望透過大家的協助降低傷害、成就經濟活動。

(中時 )