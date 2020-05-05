罷韓團體指控遭高雄市政府杯葛罷韓看板，環保局澄清一切依法行政，並表示市長韓國瑜、議長許崑源也有1塊聯名看板被檢舉，經勸導後5日上午已雇工自行拆除，強調執法絕無大小眼；據側面了解，罷韓團體位於鳳山區的民宅外牆帆布廣告，其實只要遞交屋主同意書即可合法保留，但廣告商卻向環保局人員透露「業主（罷韓團體）說就這樣，不理他（環保局）」，顯然另有意圖。

環保局強調執法沒有針對性，苓雅區興中一路有面議長許崑源、市長韓國瑜設立的「高雄發大財」廣告看板，日前也被民眾檢舉未經申請擅自設立，環保局確認違法後，昨日告知廣告業者，若未改善，將於今天上午11點強制拆除，業者相當配合，上午10點20分就雇工自行拆掉廣告物。

另一方面，罷韓團體懸掛的大型廣告，第一面中正、和平路口，因違反《高雄市廣告物管理自治條例》屋頂樹立式廣告相關規定，

然而，罷韓團體持續指控韓國瑜公器私用，動用工務局、環保局杯葛罷韓廣告，第一面中正、和平路口的廣告，勸導改善無效，被強制拆除；第二面中華、五福路口的廣告，則被發現樹立在違建上，也被拆除；第三面中山、青年路口大樓外牆廣告，則因沒有提供完整管委會及住戶同意書，環保局考量高空作業風險，日前清晨前往拆除。

環保局表示，罷韓團體第四面廣告設在鳳山區中山西路民宅外牆，同樣因為沒有檢附屋主同意書，已通知廣告業者，若未即時改善，今天下午3點環保局將前往強制拆除。

據側面了解，罷韓團體第四面廣告，其實只剩下屋主同意書未遞交，一般來說，若是花錢租用，一定會打契約書，屋主同意書應該不難取得，若是罷韓支持者無償借用空間供懸掛廣告，同意書更不成問題，然而，環保局人員請廣告商補充同意書時，業者卻無奈表示「問過業主，業主說不必理，就這樣...」，顯然根本不打算完備申請程序。

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(中時 )