南方澳跨海大橋去年10月1日上午9時30分突然斷裂，橋面上一輛油罐車隨橋掉落並起火燃燒，同時壓毀橋下3艘漁船，釀6死、13傷。運安會今日發布事實資料報告，發現自2016年4月底後就沒做橋樑檢測、瀝青鋪面分布不平均；至於13條鋼索鏽蝕程度也是關鍵，但運安會要等8月最終調查報告再公布。

自海巡署取得橋梁斷裂崩塌事故影片，發現9：29：58，油罐車行駛至4號下端錨附近，主橋無異常，4秒後，行駛至11號下端錨附近，主橋仍無異狀，但橋體及主橋拱圈出現異常震動，之後橋體開始稍微向下沈，1秒後，8號吊索套管上端向下墜落，接著2、3、4、7號吊索套管陸續向下墜落，西側橋體先滑落橋墩，之後東側橋體亦滑落橋墩，9：30：5向下墜落之橋體碰觸海面，主橋拱圈停止上下晃動。

運安會調查，宜蘭縣政府自1996年1月27日建造南方澳大橋，1998年11月27日複驗完工，當時由「亞新工程」設計及監造，「立永營造」興建；後續維修有5年保固，由縣府負責，2012年保固期滿移交基隆港務局蘇澳港分局負責。

實際維護、檢測狀況，2005年至2019年間，航港局、港務公司共做60項橋梁維護工程，其中有2次橋梁油漆及1次橋面鋪面；2001年至2016年間，宜蘭縣府共做7次定期檢測，並針對橋梁各項設施做DERU評比，惟後來發現權責在港務公司，故發文移交後，自2016年4月28日後未再辦理過橋梁檢測作業。

運安會專任委員郭振華，套管內包有13條吊索，前後兩個是17束、中間是每一個13束，其中10號吊索所使用的14孔錨頭，各留有一個未使用的線孔，但上下錨頭沒有對準；留一個孔沒問題，但沒對準在力學上是一大問題。

橋面瀝青原設計應是8至9.2公分，不過在橋面鑽心後，平均厚度達到16公分，最薄之處9.6公分、最厚之處17公分，幾乎比原來設計多出一倍。

運安會主委楊宏智表示，是維修跟組織問題，本來是縣政府權責，後移交給航港局，航港局又一次公文給港務公司，初步看來，是在一個混沌狀態，權責劃分模糊；因航港局有組織轉變，一半變成港務公司；而縣政府編列的預算到2016年，之前都有陸續在做檢測，但因為鋼索外面有套管，完全封死，橋樑檢測時，目測根本看不到內部鋼筋有無劣化、生鏽或損壞，設計時也沒有考慮到檢修問題。

楊宏智說，運研所有規範2年要做一次檢修，但規範模糊，且權責單位沒有相關專業，從設計到造橋再到維修檢測，每一個環節都有問題。

(中時 )