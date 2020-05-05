高雄市長韓國瑜面臨被罷免危機，依法提出的答辯書，全文細數過去1年4個月市政建設，對罷免團體一再攻擊的「落跑選總統」卻沒多加辯解，概括承受，顯然相信市民看到各項政績，能有理性決斷；今天答辯書出爐，韓國瑜以心經表明心境。

對於罷免案，韓陣營幕僚以「寧可枝頭抱香死、何曾吹落北風中」形容韓目前心境坦蕩，將未來完全交由市民投票決定。而今天答辯書內容，韓國瑜引用佛經「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃」表明自己坦蕩蕩的心情。

以下為韓國瑜答辯書全文：

為陳冠榮提出罷免本人第3屆高雄市長職務一案，茲依據公職人員選舉罷免法第84條之規定，提出答辯如下：「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃」

韓國瑜市長施政成績單：

(一)市府推動，招商引資高雄市 108 年重大民間投資金額累計達 2,212 億元，新增就業機會預計超過 1.8 萬個，投資額較 107 年成長約 1.95 倍。近期重大投資案件動態包含達麗米樂於岡山興建大型娛樂商場、法商迪卡儂於亞灣興建南臺灣第一間旗艦店及正隆燕巢新廠動土等。推動促參案件具體成果方面，108 年至今已簽約促參及公有地開發案件為「高雄市成功路漢神百貨對面商業區設定地上權開發案」等 5 案，民間投資金額共 76.58億元；辦理中案件計有「多功能經貿園區特貿三都市更新案」等 25 案，預估民間投資金額約 768.55 億元，預估權利金及租金收入總計約 371.78 億元。

(二)特色觀光，玩轉高雄在市府團隊積極推動觀光之下，108 年高雄是全台最熱門的旅遊城市，不僅海內外旅遊人次屢創新高，住宿人次也大幅成長。108 年高雄國內外旅客共 938 萬 7,084人次，較 107 年同期成長幅度達 17.36%，住房率較 107年同期成長 6.71%。108 年本市主要遊憩景點遊客共3,631 萬 5,677 人次，較 107 年同期成長 1.58%。

(三)發展經貿，提振產業108 年農產品(含加工品)外銷量達 1 萬 4,493 公噸，產值達 7.4 億元；其中果品部分外銷量 1 萬 587 噸，較107 年成長 73%；漁產品外銷量約 17 萬 2,442 公噸及外銷價值約 92.4 億元，外銷量比 107 年成長 6%及外銷價值成長 14%。愛情摩天輪開發案，109 年 1 月份美國團隊來訪遞交合作文件；同時積極邀請樂園業者、商場經營業者或其他廠商於愛河周邊投資，發揮高雄港灣城市優勢，全力衝刺高雄的經濟發展。持續推動醫療觀光方面，本市國際醫療服務 108 年至本市就醫國際人士為 27,395 人次，較 107 年同期成長16%。

推展文化景點深度體驗，規劃以捷運為主的陸路交通，加上現有台鐵、輕軌及文化遊艇海上金三角(紅毛港文化園區一駁二一英國領事館)的水路交通，串聯深度體驗之文化觀光路線，帶動周邊商機。市府積極向中央報編產業園區，和發產業園區產一用地目前已 100%完銷，本園區開發完成後，預估產值約達 962 億元，較原規劃時 400 億元之規模達 240.5%，增加直接就業機會 10,316 個，較原規劃時 10,000 人之規模達 103.16%。仁武產業園區已於 108 年 10 月底完成報編，並可釋出 48 公頃產業用地、創造 6,300 個就業機會、增加 242億元地區產值，帶動產業轉型再造，目前園區正式進入開發階段。橋頭科學園區籌設計畫預估可提供 11,000個就業機會，年產值最高達 1,800 億元。環保署環評委員會於 109年 2 月 12 日同意橋頭科學園區開發案進入第二階段環境影響評估。

(四)清淤淨溝，路平燈亮本府工務團隊全力進行路面改善，108 年至 109 年 3月完成約 547 條、394.5 萬平方公尺市區重要道路改善。為改善港區重車輾壓道路，108 年已完成南星路等 5條港區道路改善，另小港區中山沿海路改善工程施工路段長約 11 公里，已完成約 10.5 公里，整體工程預計 109年 4 月完成。

換裝智能路燈方面，本市轄內約 24 萬餘盞路燈，目前尚有約 12 萬盞為高耗能燈種亟需更換。在不增加本府財政支出下，以 PFI（民間融資提案）模式由廠商籌措資金全面汰換，並負責 8 年本市全數路燈維護事宜。109年底 12 萬盞傳統路燈將全數更換為 LED 節能路燈，並將逐年提升為智能路燈。

治水部分，有關後勁溪積淹水相關改善工程現正積極辦理中，林園區汕尾排水護岸改善工程於 108 年 12 月完工，三民區寶珠溝排水整治工程於 109 年 1 月完工，岡山潭底區域淹水改善計畫已於 109 年 2 月完工。在雨水下水道修繕方面，全市下水道長度為 669 公里，水利局辦理雨水下水道普查，現已完成 585 公里檢視，其中鋼筋裸露及混凝土表面剝落裂、牆面龜裂等有安全顧慮情況者計 236 處，截至 109 年 3 月底已修復 233處。相關單位盤點出本市 68 處主要積淹水點，截至 109年 3 月，已完成改善 22 處，招標中 9 處，施工中 21 處，爭取預算 10 處及規劃檢討 6 處。此外，108 年度編列 1 億 8,430 萬元，進行市管區域排水、中小排水及雨水下水道清疏工作，共清淤約 284.6公里、50 萬立方公尺。

高雄鐵路地下化後，本府於 108 年 2 月啟動沿線陸橋拆除工程，繼青海等 5 座陸橋拆除，並快速開放通車後，維新陸橋也於 108 年 10 月 26 日開始拆除，並於 108年 12 月 31 日開放經武路通行；另外中華地下道填平作業，主線道於 109 年 3 月 6 日正式通車，工期從 146 天縮短為 35 天，大幅縮短 4 倍時間。鐵路地下化園道工程，園道優先路段「金川街－華安街」及「平等路－婦女館後側」已於 108 年 8 月 29 日完工，另外「明誠四路－美術館路段」已於 109 年 3 月 6日完工。

此外，有關園道開闢工程，共分為鳳山計畫、左營計畫及高雄計畫等三區辦理，目前正陸續進行中。108 年 7 月至 109 年 3 月共完成 14 件道路橋梁工程，包含楠梓區慈雲寺旁銜接至 82 期重劃區道路開闢工程、林園區公兒 10-1 周邊道路開闢工程及林園區溪州橋改建工程等。在建構高雄捷運路網方面，岡山路竹延伸線第一階段部分，土建工程預定 111 年 3 月 20 完工；第二階段修正綜合規劃報告部分，交通部已於 109 年 2 月 12 日轉送國發會續審中。捷運小港林園線可行性研究報告書，交通部於 109年 2 月 4 日函復書面審查意見，本府捷運局已於 3 月 31日提報修正報告書予交通部。

捷運黃線部分，已舉行數場地方說明會及 1 場公聽會，綜合規劃報告已於 109 年 3 月 31 日提報交通部審查。環狀輕軌捷運建設第一階段，於 106 年 9 月通車營運，累計至 109 年 3 月止，運量總計為 1,086 萬人次。有關第二階段美術館、大順路段爭議部分，捷運局將依據專家學者委員會建議，導入居民參與，建構人本環境造街計畫，規劃辦理地方說明會，以充分聆聽地方意見，凝聚居民共識。

(五)兼顧城鄉，高雄一家為解決偏遠地區路線末端之旅運需求，交通局提出公車式小黃服務計畫，並獲得 108 年度衛生福利部國民健康署「健康城市暨高齡友善城市暢行獎」。截至 109 年3 月底，服務路線已達 50 條，服務團隊車輛數已達 179輛。108 年本府地政局所辦理開發中土地，含 25 處公辦重劃區及 5 處區段徵收，總計 695 公頃。108 年 10 月打通第 85 期重劃區的曹公路及文衡路，12 月第 87 期重劃區工程竣工，109 年 2 月辦理第 81 期重劃區工程動土典禮，3 月舉行多功能經貿園區的時代大道西段及第 79、83 期的道路通車典禮。這些都有利於改善高雄，創造新的宜居環境，為招商引資帶來了更多優勢。

(六)改善空品，校園雙機本市 108 年統計至 12 月底，空氣品質良率達 76.4%；而細懸浮微粒(PM2.5)國家標準檢測方法監測的手動測站平均濃度為 20.5 微克每立方米，較 107 年改善約 5.5%。本市列管架設連續自動監測設施工廠 108 年硫氧化物排放量較 107 年減少 24.5%、氮氧化物減少 18.3%，各項指標皆為歷年最佳。108 年二行程機車汰舊 29,188 輛，一至三期大型柴油車汰舊 1,600 輛，皆為全國第一。

推動污水管網與用戶接管工程，截至 109 年 3 月底本市用戶接管率已達 45%，約 50 萬戶，污水管線長度則約為 1,518 公里。鄰近工業區的各級學校裝設冷氣及空氣清淨機方面，本府規劃四年分階段安裝，並逐案檢視學校校園教室數、設備數量、電力改善需求經費等，依序核定經費，於 108 年完成距離工業區 0.5 公里之 34 校校園雙機裝設；109 年起以較弱勢、空品不良地區學校優先裝設，預計完成 100 校裝設。

(七)落實防疫，守護健康為因應登革熱四年流行期循環，（本市 104 年登革熱本土確定病例 19,723 例，境外移入病例 61 例），本府 108年除定期召開市級跨局處及工作小組登革熱防治會議，並於登革熱疫情警戒期間每日召開登革熱特別小組會議，統籌督導協調各局處單位、各行政區防疫進度，積極輔導各區級指揮中心運作。108 年登革熱本土疫情於11 月 30 日解除警戒，全年本市本土確定病例 58 例、境外移入病例 82 例。今年為超前部署防治登革熱，市府於 109 年 2 月 26日特別選定三民區為登革熱防治示範區。

109年截至 4月 28 日本市本土確定病例 0 例、境外移入病例 5 例。有關嚴重特殊傳染性肺炎防治作為，109 年 1 月 24日國內新增第 2 例境外移入確診病例，由於該名個案於本市活動恐造成本土疫情，於 1 月 25 日晚間本府提升為一級開設，由本人擔任指揮官，親臨出席應變會議並啟動跨局處防疫機制，每週召開，截至 109 年 4 月 28 日止，已召開 18 次應變會議。透過跨局處橫向聯繫，配合中央流行疫情指揮中心落實各項檢疫、疫情防堵及相關宣導政策。

(八)防制毒品，校園開始毒品防制工作，毒防局 108 年 7 至 12 月共宣導 359場次，參與 71,082 人次，108 年度共建構「社區毒品防制關懷站」共 120 站；本府教育局也積極培訓學校志工擔任反毒種子師資計 618 位，結合現有反毒師資指導各校每月辦理融入式反毒宣導計辦理 4,642 場次、152 萬 6千多人次；警察局 108 年共查獲少年毒品案件 144 人次，較去年同期 99 人次，增加 45 人次。

(九)友善托育，搶救少子持續推動平價教保服務政策，分年增設公立幼兒園與非營利幼兒園，規劃 109 至 110 學年度分年增設公幼 2園、199 班、4,572 人，非營利幼兒園增設 20 園、3,812人，並鼓勵私立幼兒園簽約加入準公共幼兒園，預計至110 學年度公共化教保服務供應量達 40.18%，平價教保服務供應量達 70%。目前本市 15 區設置了 17 處公共托嬰中心，可收托770 名未滿 2 歲兒童，以及啟用 4 處公共托育家園，預計至 109 年底再增設 9 處，總計可收托 926 名未滿 2 歲兒童。

為鼓勵市民在地「願生樂養」，且考量本市新生兒出生率逐年下降，為獎勵生育，自 109 年起，優先調整第 1胎生育津貼為 2 萬元，即第 1 胎 2 萬元、第 2 胎 2 萬元，第 3 胎以上 3 萬元，第 2 胎以後津貼額度則視本府財政狀況逐年依序調整。針對低收及弱勢家庭學生，社會局及教育局結合超商及連鎖便當店，提供寒暑假及例假日餐食兌換券，108年受惠兒少共計 9,758 人，109 年寒假計 1,094 名兒少受惠。為落實社會弱勢關懷照顧，辦理未成年懷孕及未成年父母整合服務，補助未成年懷孕少女產檢、諮詢、就醫及安置；108 年 6 月啟動珍珠計畫，於 16 處社福中心設置「珍珠小棧」，提供近便整合性服務，截至 109 年 3月服務 571 人，提供諮詢服務 6,429 人次；並開辦全國唯一「未成年懷孕個案孕期營養津貼」，每次補助最高6,000 元，截至 109 年 4 月 28 日止已核定發放 100 人次，共計補助 60 萬元。

(十)安穩享老，世代共好為讓市民安居樂業，大力推行「六大住宅輔助計畫」。其中，為落實老青共居政策，以「老青分租計畫」鼓勵長輩將家中多餘房間以適宜價格分租予年輕人；以「老青共幢計畫」提供社會住宅部分住宅單元，甄選年長者及青年家庭共同入住；以「分租認證計畫」，確保居住安全、追蹤關懷承租中之長者與學生。

為協助本市市民首購位在高雄之住宅，本府與高雄銀行專案合作推出市民首購優惠房貸專案，試辦第一年提供 10 億元資金額度，約可提供 200 餘戶申貸。在照顧弱勢與權衡財務之前提下，本府以最多元的方式，穩健興辦社會住宅。前金區舊警舍老青共居社會住宅 48 戶預計 109 年 5 月完工、苓雅區機 11 青年社宅245 戶持續興建中，以及三民區中都社會住宅 114 戶預計109 年底招標發包。

(十一)閱讀城市，文化高雄自 108 年 2 月辦理市長推薦每月好書活動，截至 109年 3 月底已推薦 14 本好書、辦理 12 場好書導讀活動，吸引 2,654 人次參與，徵件心得寫作 1,391 篇。

(十二)數位雙語，世界接軌教育一直是我上任市長以來的施政主軸之一，尤其在國際化、雙語化上，本府目前已有 24 所國中小學採行中、英雙語教育，109 年更要朝向增加一倍，以達成 48所為目標。市立文山高中 109 年 2 月與美國費爾蒙特高中簽下「雙聯學制」

AP（Advanced Placement）課程合作計畫，引入學術英文及國際 AP 課程，並得同時取得兩校學位，也是南部第一所與美國學校合作雙聯學制的公立學校。此外，為培育高雄在地人才、拓展國際視野，讓高雄的青年子弟及公教警消人員有更多機會到其他國家進行各方面交流，本府規劃推出「飛躍一百★滿天星計畫」，第一階段將選出 100 位高雄市籍且就讀本市大專校院學生，預計補助每人１年 2 萬美元，讓優秀人才出國研修、見習，與世界各地的朋友交流，提升國際觀，期望返國後有機會為高雄、為台灣做出更大的貢獻。

高雄市立圖書館也在各行政區扮演各區文化傳遞與學習中心的角色。雙語學習課程於 108 年 9 至 11 月在旗山、美濃、內門分館與樹德科技大學英語系教授合作；程式學習課程與科丁聯盟合作於 108 年 9 至 11 月於燕巢分館辦理 Scratch 程式語言教學課程。

(十三)深化交流，參與國際積極開拓、深化與姊妹市暨友好城市交流，透過務實合作，推動各項交流活動，建立實質友好夥伴關係，厚植高雄國際能量。本府行政暨國際處 108 年 7 至 12 月辦理訪賓接待業務，計有 21 案、277 人到訪。

(十四)行銷高雄，走向世界積極爭取會展活動在高雄舉辦，108 年國際會議及展覽場次已突破 107 年的 150 場，達 175 場，成長超過 1成。整合通路行銷本府重大活動，以整體影音文宣統整直線競速 SDR 嘉年華、電影節、高雄追光季、不廢搖滾音樂祭等活動資訊，藉由電視廣告、網路、平面、戶外影音、部落客網紅合作等方式，邀請全國民眾來高雄旅遊參加活動。

(十五)青年有夢，築夢踏實重視青年事務對城市發展的重要性，對於青年就業、創業、低薪與北漂問題相當重視，並積極籌設青年局，於 108 年 10 月 1 日成立。本府青年局 108 年 10 月 30 日成立「高雄青年創業推動聯盟」，該聯盟結合高雄 14 所大專院校育成中心、7個民間育成機構、4 個產業公協會與 5 個市府共創基地，共 30 家聯盟成員攜手合作青創事業之孵化與育成。青年局也定期辦理共創基地交流聚會，籌組青年導師顧問團，結合中央資源合作推動新創採購，辦理青年創業系列講座，提供青創輔導空間。

訂定移居津貼 2.0 版，本府將制定「高雄市政府青年築夢高雄獎勵金發給要點」，以發放獎勵金的方式，透過設定薪資上下限範圍，更精準掌握實際薪資水準，並將開放產業別限制，以媒合新創中小企業人力需求為目標，扶植新創事業發展；期以達到吸引北漂青年返鄉服務與協助本市新創事業發展兩大目的。預計補助 125 人，共 1,500 萬元。

為營造青年創業友善環境，辦理相關業務所需，特設置青年創業發展基金，並制定「高雄市青年創業發展基金收支管理及運用自治條例」，已於 108 年 10 月 1 日正式施行，本府 109 年度編列 3 億元預算撥補青創基金，另至 109 年 3 月底民間主動、無償、指定用途捐款為

2,669萬 4,391 元。本府開辦青年創業貸款業務，由本府及信保基金共同提撥保證資金 7,500 萬元，最高可保證貸款總金額 7億 5,000 萬元。

另為減輕初創事業財務負擔，加碼提供利息補貼。感謝這一年多來市府團隊所有同仁任勞任怨的辛勞與付出，以及廣大市民朋友的協助與支持，我們會一直認真踏實、勤奮不懈地為高雄打拼！任憑風雨、努力向前。

(中時電子報)