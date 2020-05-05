防疫期間，許多大型活動紛紛取消或延期，間接帶動線上銷售成績。美吾華(1731)總代理的法國原裝進口母嬰用品Mustela慕之恬廊，在4月舉辦的線上婦幼展業績亮眼，較去年大幅成長近5成。美吾華賴育儒總經理表示，防疫期間，民眾會減少一些不必要的外出和開銷，觀察發現，對於像是母嬰產品這種生活必需品，是必然會用到的商品，購買的需求不減反增，當實體的婦幼展取消，消費者自然會轉向網路電商消費。

美吾華網路電商近年逐漸開花結果，總代理的Mustela慕之恬廊，在網路銷售成績亮眼，自創的網路原生品牌「SAHOLEAR森歐黎漾」，創立3年多就搶進網路洗髮精前5名，銷售業績年年翻倍成長。總代理的法國原裝進口母嬰用品Mustela慕之恬廊，在4月剛結束的線上婦幼展創下佳績，業績相較去年成長近5成，顯示母嬰用品的剛性需求依然存在，甚至更勝以往。

(時報資訊)