為迎接溫馨五月，台灣彩券今（5）日也推出「寵麻吉」與「2020520」2款全新應景主題刮刮樂，在母親節時送媽媽禮物時再外加「刮刮樂」說不一定可給媽媽額外驚喜！

台灣彩券表示，5月是表達愛與感恩的時節，今年又逢全民齊心抗疫，無論是在母親節向媽媽道謝、在重要時刻向心愛的人表白、或是想對辛苦的醫護人員致敬，都可以選擇用刮刮樂「2020520」表達心意，做公益外還有機會刮中獎金！刮刮樂「2020520」每張售價200元，最高獎金20萬元共有100個，還有超過14萬個1,000元（含）以上獎項，總中獎率32.75％。

除了「2020520」新款彩券外，台彩表示，隨著生活型態轉變，越來越多人飼養寵物，其中統稱為毛小孩的犬、貓也成為許多人生活中不可或缺的好麻吉。刮刮樂「寵麻吉」分別以象徵「財氣」的柴犬及代表「吉利」的金吉拉貓為2款票券主角。「寵麻吉」每張售價200元，頭獎200萬元共有3個，總獎項超過138萬個，總中獎率34.01％。

台彩指出，歡慶刮刮樂「寵麻吉」上市，民眾於5月5日至5月20日上傳寵物跟「寵麻吉」刮刮樂的合照就有機會抽中總價值新臺幣8,000元的寵物好康福袋（共4名）或是面額200元的刮刮樂「寵麻吉」與「2020520」各一張（共10名）。

(工商 )