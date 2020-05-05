影音家電銷售通路集雅社（2937）疫外受惠宅經濟商機，第一季自結營收5.95億元、年增19.54%，其中最慘的3月更是年增逾46%，為櫃買中心列為櫃買特色主題，為持續拓店，集雅社亦決議第一次發行國內有擔保轉換公司債，上限2.5億元，超前部署迎疫後零售時代來臨。

全台50家銷售據點的集雅社營收三大主力包括囊括逾80個品牌的百貨專櫃、電商平台與商務工程等，近三個月疫情罩頂同時，不僅電商平台銷售大幅成長，且B2B的商務工程，包括音響與防疫家電等均大幅成長，而使得3月營收大增逾46%，累計1-3月營收增長近二成。

集雅社上櫃連續三年獲利率創新高，去年eps來到2.2元，配息率亦達到7成，現金股利1.55元，在現金殖利率大幅提高下，股價亦在近一個月漲幅逾13%，4月收盤來到24.8元。

而看好社區對音響家電維修需求，集雅社近年亦開始展開路面店拓展，集雅社指出，多數營收來源還是以百貨專櫃為主，主要是高客單所致，在維修服務部分，除了可提供原廠維修外，且還受到通路本身與百貨本身的兩層促銷與服務，因而培養不少高端主顧客，成為防疫期宅經濟發酵的主力消費層，今年持續再展店3-6家。

(工商 )