馬辣餐飲集團2019年12月開創新品牌「新馬辣經典麻辣鍋PLUS+」，首店入駐信義新地標A13遠百，時隔不到半年，將於5月9日起插旗「台南新光三越西門館」開展第3間門市，搶攻台南餐飲市場。首３日試營運期間，消費者於當日至官方FB粉絲團指定頁面分享用餐照，全桌即可免費升級「九孔鮑魚」吃到飽之外，還有抽獎資格，民眾有機會抽中市價近千元的餐券。

新馬辣經典麻辣鍋Plus+拓店至台南新光三越西門館，5月9日至11日祭出九孔鮑魚吃到飽活動。（新馬辣PLUS+提供）

「新馬辣經典麻辣鍋PLUS+」與前品牌「新馬辣經典麻辣鍋」在名稱上僅些微差別，不過菜色卻是翻倍奢華，價位僅有百元之差，業者保留澳洲M7黑毛和牛並增加美國SRF 極黑和牛，高級食材還有澳洲特級牛舌、美國Choice板腱低脂牛，更是首見排餐館等級食材作為涮火鍋使用。除了有多款頂級肉品，亦提供新鮮海鮮，包含阿根廷天使紅蝦、野生草蝦、野生大海蝦、東石蛤蠣、蘇澳小捲、金目海鱸魚、帆立貝等。

新馬辣PLUS+除了提供肉品，還有鮮魚、透抽、蛤、手打滑等海鮮。（新馬辣PLUS+提供）

新馬辣Plus+以手工鍋物為主，提供各式滷味、手工丸、餃、海鮮滑，其中還有超人氣的日式龍蝦沙拉包、牽絲芝士包等料理，自助區除了有原先的氣泡飲、現泡茶飲、英國唐寧花茶、UCC研磨咖啡、台灣生啤酒，此次增添進口法國Boda & Boda、Grand Boulevard Rouge紅酒、西班牙PARDAL白酒、義大利的Bar Royal氣泡酒以及荷蘭原裝的海尼根鮮榨啤酒，皆無需額外再加價。

圖為美國SRF極黑和牛。（新馬辣PLUS+提供）

警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒

(中時 )