宇隆(2233)第1季營收表現疲軟，單季營收5.6億元，年減約1成，不過，由於大陸已經復工，客戶端訂單只有往後遞延，並非砍單，因此，法人估計4月之後營收有望回到2億元以上，第2季逐漸恢復成長，不過，歐美還在封城，後續還要觀察客戶訂單狀況。

由於新冠肺炎疫情，宇隆第1季中，1、3月營收都出現年減15％的情況，第1季月平均營收降至1.9億元附近。營收比重方面，汽車占比65％、醫療占比8～10％、工業應用8～10％、自行車10～12％，汽車衰退外，其他都是成長，又以自行車成長較大，產品組合較佳下，法人估計毛利率有機會優於上季31.36％，接近去年首季35％水準，第1季每股盈餘估計超過1元。

法人指出，第1季汽車營收因疫情及工作天數少，年減1成，不過，訂單並非砍單，只是往後遞延。而大陸車市近期明顯走出谷底，大陸地區出貨已恢復正常，大陸車用零件出貨可望開始成長，歐美受限有些工廠還沒開工，影響性則還要觀察。

汽車客戶中，原本預期BorgWarner今年可貢獻0.8億元以上營收，BOSCH專案約0.8億元，聯合電子約0.3億元以上，Denso約0.3億元。但受疫情影響，第1季車用及整體營收已經落，看下半年全球解禁後，需求能否快速趕上，達到全年整體營收成長雙位數的目標。

(時報資訊)