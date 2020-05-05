唐玲身材性感火辣。（唐玲提供）

性感女星唐玲遭遇最新型態的詐騙手法！已有3.8萬粉絲的「唐玲lingling粉絲頁」一夕間被盜！她還原事件經過透露，上週接到來自國外廠商的業配邀約，該廠商在粉專私訊她，希望能做一系列的影片業配合作。她禮貌地先請廠商提供相關資訊與影片內容才會答應合作，沒想到在提供E-mail給對方，點擊廠商寄來的網址，接受對方邀請唐玲成為該影片粉絲團的管理員，目的是能存取及確定影片狀態，唐玲不疑有他的一一照做，沒想到憾事就發生。

「一兩小時後，我就收到臉書寄來了一封信，通知我的粉專要移除我的管理權限，正當心中充滿問號時，下一個信件就是通知我，沒有權利再去管理我的粉專。」事發當下，唐玲趕緊地去點自己的粉專，「發現我的粉專真的不見了！」於是她緊急在自己個人臉書告知粉專被偷走的訊息，也請眾親友協助去搜尋，自己的粉專是不是不見了，「發現大家真的都找不到！」

唐玲預計今(5日)中午要去警察局報案，希望像這樣新型態的詐騙，能讓更多的人知道，「不要再有更多藝人的粉專一夕間被偷走！」她透露自己像無辜的小白兔，想都沒想到怎麼會有人要偷這個東西，「主要還是經營了十多年，粉專裡都是與粉絲互動的珍貴回憶，就這樣化為烏有。」唐玲也打起精神地重新開了一個粉專「唐玲的新家」（網址：https：／／reurl.cc／8GXpy7），盼大家能夠重新加入。

(中時 )