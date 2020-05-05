台南市刑警大隊偵查佐劉三榮去年6月間遭男子梅文魁槍殺身亡案件，台南地方法院二審法庭5日做出判決，依殺人、槍砲等罪合併判處無期徒刑，家屬得知消息後仍認為，社會應該有個公道，希望法院能夠幫他們守住最後正義，還是認為應該判凶手死刑。

劉三榮的年邁阿嬤談到兒子去年遭梅男持槍射殺一事，情緒仍難掩氣憤，劉阿嬤說一個孝順的好兒子就這樣走了，還留下妻兒要撫養，所遭遇的痛苦不是家屬不能理解跟體會，最後她也說到「殺人償命」，希望法官能主持公道。

劉三榮昔日同袍聽聞判決後，有人認為無期徒刑判決過輕，有人則說梅文魁殺警是嚴重挑戰公權力，在法庭上的推諉說詞，無非就是希望法官能輕判，其實就以梅嫌犯下的行為來說，他個人認為判死刑不過分。

也有員警認為，雖他也覺得無期徒刑判決太輕，但依近期法院諸多判決來看，法官應該有其專業見解，並不一定符合社會期待，他並非家屬，也沒有滿不滿意、接不接受的事情。

(中時 )