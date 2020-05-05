新冠疫情延燒3個多月，新北市無黨籍議員馬見Lahuy·Ipin，邀集新北市24位議員不分藍綠、不分黨派，合作翻唱公益歌曲《明天會更好》，向各行各業為疫情而戰的工作者致敬，今上午在新北市府播映，市長侯友宜也到場共襄盛舉大合唱，盼透過音樂傳遞正面力量，如同歌詞所寫的一樣：明天會更好。

「讓我們的笑容，充滿著青春的驕傲，為明天獻出虔誠的祈禱！」影片今上午在市府大樓播映，新北市各局處首長、侯友宜都到場聆聽，隨著琅琅上口的旋律加入歌唱行列，場面溫馨感人。

發起人馬見說，新冠肺炎疫情肆虐，社會運作幾乎全面停擺，《明天會更好》由歌手羅大佑創作，是華語流行樂壇史上最成功的公益單曲，傳達對美好未來的盼望，這次特別邀集新北市25位議員不分黨派，輪番接力合唱，雖然大家不是專業歌手，透過音樂傳遞溫暖力量，盼為第一線工作者打氣，期許城市活力復原日子到來。

談及錄製過程，馬見分享道，原以為要將24位議員排在同一天錄音，應是一大考驗，幸好大家二話不說力挺公益獻聲，儘速排開工作，敲定錄音室配唱時間；歌曲錄製當天，各個議員相當緊張，力求完美頻頻詢問拍子及音準狀況，與在質詢台上專業形象大相逕庭，相當有趣，也是難得體驗。

侯友宜指出，這幾個月看到很多議員，都在各自選區宣導勤洗手、戴口罩等防疫措施，大家出錢出力，發放防疫肥皂、防護包、消毒酒精等物資，陪伴市民攜手度過難關，疫情看似紓緩，但不能掉以輕心，希望這個加油聲如同這首歌般，明天會更好。

新北市議長蔣根煌表示，藉由公益歌曲《明天會更好》，感謝新北市政府以及站在第一線防疫工作的優秀醫護人員，竭盡心力、任勞任怨的付出，在險峻的疫情中，陪伴民眾努力對抗疫情，期待更好的明天。

(中時 )