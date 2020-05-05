台大醫院新大樓工地傳工安 2工人墜樓卡地下室1人意識模糊 12:042020/05/05 中時電子報 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台大醫院新建大樓工地，今天發生2名工人自高樓墜落工安意外，1人意識模糊。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於台北市中正區的台大醫院新大樓工地，今（5日）發生工安意外！2名工人從高樓墜落，卡在地下室，獲報到場警消人員，將2人固定後吊起，其中1人意識模糊，緊急將2人送醫救治，警消仍在調查這起工安意原因。 (中時電子報) #台大醫院 #新大樓 #工安 #1人 #意識模糊 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園地下停車場工安1死2傷 鄭文燦指示從嚴處分 08:452020/05/01 社會 平鎮停車場工安1死2輕傷 女上工第二天遇死劫 11:452020/05/01 社會 北市大火釀工安危機 新北長照中心、托嬰中心列重點稽查 12:372020/05/01 社會 社會熱門新聞 獨》派出所長主動脈剝離 搶救13小時病逝 - 社會 獨家》高醫通融 前院長女兒一家五口遺體團聚 - 新聞 新北市消防車撞傷騎士 傷者送醫不治 - 社會 閨蜜設局！少女遭11人拖進廁所 掌摑＋輪上8小時 - 社會 返家驚見沙發一條巨毒紅蛇 真相出爐大逆轉 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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