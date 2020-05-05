位於台北市中正區的台大醫院新大樓工地，今（5日）發生工安意外！2名工人從高樓墜落，卡在地下室，獲報到場警消人員，將2人固定後吊起，其中1人意識模糊，緊急將2人送醫救治，警消仍在調查這起工安意原因。

(中時電子報)