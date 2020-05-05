大同公司市場派傳出將提名時代力量前立委黃國昌擔任獨立董事，黃國昌今在臉書證實，兩周前有一位本土企業家邀請他擔任獨立董事選舉，並稱「市場派」的代表王光祥願意支持他擔任公司獨董，黃國昌承諾，若順利擔任獨董，將成立調查小組，徹查包括疑似有中資、財報不實等，讓社會與股東對大同的所有質疑有交代；至於能否擔任大同公司獨董，一切交由股東決定。

針對獲邀大同公司獨董提名，黃國昌說，自從卸下公職後，除了自己開律師事務所，也與一些朋友共同籌辦一個以公益揭弊及吹哨者爆互為宗旨的NPO，兩周前有一位本土企業家邀請他參與大同獨立董事的選舉，當時聽到相當驚訝。

該位企業家告訴黃國昌，他對於大同公司治理非常失望，過去幾年，一邊是有所謂的「市場派」涉及炒股坑殺投資人與違法引進中資之弊案，另一邊則是所謂的「公司派」涉及財報不實與保證中國華映獲利卻將台灣華映搞到破產的爭議。

該企業家觀察黃國昌過去在立法院問政，發現不論哪一邊爆出爭議，黃國昌都能站在維護市場交易秩序以及保護股東與員工權益的角度發聲，強力督促主管機關採取必要作為，將違法舞弊移送檢調偵辦，因此認為能扮演好監督制衡的獨董角色。

不過，黃國昌認為大同公司很亂，不想淌這個混水，該企業家卻對黃國昌說，「站在外面高聲批評很容易，高談闊論獨董應有的角色與理想，也不難。但是有機會真正要做的時候，卻推三阻四，沒有勇氣接受挑戰」。黃國昌聽聞後，點頭決定接受挑戰。

黃國昌強調，要做，就是做真正的獨立董事，履行法定職責，向所有股東負責。至於是否有機會實踐這個關於獨董的想法，就交由大同全體股東決定吧。

(中時 )