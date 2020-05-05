新冠肺炎疫情衝擊美軍軍力之際，大陸內部出現此時武統台灣的聲音，不過解放軍退役少將喬良表示，現在絕對不是武統台灣的時機，因為不論就軍事力量或是經濟影響，代價都太大。

美國部署在印太地區的4艘航母全部出現新冠肺炎疫情，美軍軍力恐受影響，大陸內部統一台灣的聲音加劇。

不過香港《南華早報》報導，被視為鷹派的解放軍空軍退役少將喬良4日接受專訪時表示，新冠肺炎不應該被視為北京武統台灣的機會，現階段第一要務應該專注在中國千年復興的大夢。

現為中國人民解放軍國防大學教授的喬良表示，「大陸的終極目標並不是統一台灣，而是要達成中國復興大夢，所以14億中國人都能過上好日子。」

「收復台灣能夠實現這個夢嗎？當然不能，所以我們不應該將它列為第一要務。」

喬良說，現在武統台灣，不論就軍事層面、經濟層面，代價都太大。他分析，軍事方面，北京必須動員所有資源及力量才能收復台灣，「你不應該將所有雞蛋放在同一個籃子裡，代價太大。」

喬良周一在微信上發布的文章也指出，大陸內部國族主義催生出的統一台灣聲浪，這種只憑信心、不考慮外在條件的主張，「名曰愛國，實為害國。」

他說，不可否認，疫情讓美國手忙腳亂、軍力收縮，似乎出現了武力解決台灣問題的「短暫視窗期」，「但除非此後的疫情發展使美國就此倒地不起，否則，僅僅抓住一個戰術視窗，還不足以解決我們日後將面臨的戰略困境。」

喬良分析，儘管解放軍用武力收復台灣可能不會促使美國對陸宣戰，卻可能讓美國在亞太的區域盟友運用海、空優勢，掐斷大陸在南海的生命線；此外，其他西方國家也可能加入戰局，對北京實施制裁，限制大陸的經濟發展。

他在文章中表示，儘管大陸不斷強調台灣問題屬於「中國內政」，但由於美國深度介入，「本質上仍是中美問題」，「解決台灣問題的關鍵不在於如何解決台獨勢力，而在於要先解決中美實力對比」，換句話說，在陸美較勁勝負分曉之前，「台灣問題不可能徹底解決。」

喬良也指出，大陸經濟仍相當依賴美元體系，武力取台將會重創大陸經濟，導致資金撤出大陸市場，許多企業將因此倒閉。

「要付出的代價太大，這（指武統台灣）只會破壞中國的復興大業。」

(中時電子報)