戰遊網（Wargaming.net）旗下遊戲《戰車世界》日前正式宣布，為紀念第二次世界大戰歐洲戰區終戰最後時刻，將隆重推出全新且節奏明快 PvE模式「柏林之路」。全新遊戲模式已經在昨〈4〉日登場，並將一路持續到5月18日。此模式承襲去年夏天推出的最終防線並加以翻新，不僅沿用當中廣受好評的玩法特色，另有多項更新與重大改善。

戰遊網旗下遊戲《戰車世界》在5月4日正式推出PvE模式「柏林之路」(影片來源/YouTube/World of Tanks Asia/如遭刪除請見諒)

戰鬥編制為5名玩家一隊，玩家將從5個單位選擇1個想加入的單位（3個蘇聯戰車單位、1個美國戰車單位與1個英國戰車單位），每個單位都由 3 輛同類型中階戰車組成，並有讓戰鬥更有效率的空襲行動、火炮襲擊、特殊砲彈等戰鬥加成，幫助玩家更快摧毀敵人。玩家在選擇單位後，將與4名隊友或隨機玩家組隊並一起對抗AI 敵人。

〈圖/戰遊網提供〉

每場戰鬥都有5個戰鬥任務，將考驗玩家戰鬥策略的發揮，玩家必須要想盡辦法征服敵方領土特殊區域、進而主動出擊並摧毀敵方強大指揮官。另外，針對此模式，《戰車世界》團隊重新設計 4 張地圖，另外更有 1 張全新 Berlin 地圖。昨日起，玩家已經能在Berlin地圖以外的3張地圖展開激烈戰鬥，Berlin地圖則是要等到5月9日才進行開放，同步於第二次世界大戰歐洲戰區終戰 75 週年所發生的時間點。

〈圖/戰遊網提供〉

《戰車世界》全球發行總監Max Chuvalov表示：「 第二次世界大戰歐洲戰區終戰在全球歷史上佔有一席重要地位，希望藉由推出PvE模式「柏林之路」讓大家重溫這個重要的紀念日。」

〈圖/戰遊網提供〉

在完成活動所有 5 個行動階段並摧毀所有指揮官後，玩家將能獲得戰勛通風裝置與特殊勳章等獎勵，表現傑出的玩家更有機會獲得1輛裝有間隙裝甲的蘇聯 VII 階加值重型戰車IS-2 shielded。更多相關資訊，請參閱《戰車世界》官網。

(科技)