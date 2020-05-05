台灣大哥大旗下台灣大寬頻，以及凱擘大寬頻的「A1 Box」全新影音服務上架！台灣大寬頻自2019年10月推出搭載Android TV的A1 Box開放平台，整合數位有線電視頻道、高畫質數位頻道及OTT影音內容，讓家庭影音娛樂服務再升級後，今(5)日台灣大寬頻以及凱擘大寬頻宣布，即日起，全新推出「HBO GO線上影音服務」，用戶透過電視介面選單輕鬆訂購，即可享有最受歡迎、獨家播映的HBO和HBO Asia原創影集，還有好萊塢強檔電影與紀錄片，訂購年繳方案，再送HBO限量隨行摺疊包。

台灣大寬頻指出，「HBO GO線上影音服務」網羅許多廣受歡迎的影音內容，包括獲獎無數且眾多一刀未剪的HBO原創影集，如燒腦神劇《西方極樂園》第三季、史詩鉅作《權力遊戲：冰與火之歌》、奇幻影集《黑暗元素》、艾美獎最佳影集《繼承之戰》、金球獎最佳迷你影集《核爆家園》等；以及HBO Asia多部人氣台劇，像是全亞洲觀眾一致好評的《通靈少女》、第54屆金鐘獎6項大獎作品《我們與惡的距離》；還有完整呈現的《黑道家族》、《火線重案組》、《慾望城市》等HBO原創經典影集，滿足全家人的影音娛樂需求！

HBO Asia繼2019年以《我們與惡的距離》締造收視佳績後，再次攜手原製作班底，與myVideo共同推出今年首部原創台劇《做工的人》，該劇改編自同名暢銷書，集結李銘順、柯叔元、游安順、苗可麗、薛仕凌等多位實力派演員，共同演繹工地小人物即便面對生活中的各種困境，始終抱持著認命不認輸的樂觀精神。5/10起，每周日晚上9點於HBO（第65台）及HBO HD（第235台）全球首播，HBO GO也將同步線上播出，隨選隨看追劇零時差；myVideo則於晚上10點，以全台唯一4K畫質播出，myVideo平台以及HBO Go都可免費觀賞《做工的人》前2集。觀眾可留意HBO或HBO HD頻道節目中的活動訊息，還有機會把《做工的人》限量周邊贈品組帶回家。

台灣大寬頻指出，家中有台灣大寬頻A1 Box的數位有線電視用戶，可自由選擇月付99元或年繳999元的優惠價，隨時透過電視享受全新HBO GO豐富的影音內容；已訂購HBO電影套餐用戶再享年繳799元專屬折扣。家中有凱擘A1 Box的數位有線電視用戶，就能以月付99元或年繳999元的優惠價，隨時透過電視享受全新HBO GO豐富的影音內容；已訂購HBO電影套餐的用戶再享年繳799元專屬回饋。欲訂購HBO GO影音服務，只要進入A1 Box首頁「隨選隨看」專區點選「HBO GO」，選擇方案並認證HBO GO帳號，即可完成訂購流程。

歡慶台灣大寬頻、凱擘大寬頻A1 Box全新上架「HBO GO線上影音服務」，即日起訂購年繳方案，就送HBO限量隨行摺疊包；訂購任一方案，再加碼抽《做工的人》專屬口罩、可愛鱷魚靠枕等好禮。

(科技)