儘管今年第一季受到中國供應鏈因新冠肺炎疫情影響，致全球平板電腦市場出貨年減33.6％、降至2,470萬台，DIGITIMES Research分析師郭宜玲調查指出，在隨供應鏈復工順利、教育平板訂單出貨遞延等效益下，將拉抬第二季全球平板電腦出貨，估將大幅季增45.5％、同時年增9.9％。

在品牌廠出貨排名部分，蘋果持續穩居市占第一，三星與華為因出貨量接近，多在為第二、三名間拉据。聯想因在首季受惠教育平板標案出貨，排名上升至第四，緊接在後的則是微軟，至於亞馬遜排名此回跌出前五名之外。

DIGITIMES Research預期，第二季亞馬遜可望因出貨回升、重回第四，聯想居第五、微軟列於第六。

代工廠接單方面，DIGITIMES Research則預估第二季因蘋果平板出貨將大增，拉抬台廠總出貨在全球比重將突破5成，同時整體台廠平板代工出貨量季增將超越60％。

(工商 )