蘋果優質經銷商 STUDIO A歡慶成立至今滿13周年，特別推出「STUDIO A 生日慶特別活動」，5月10之前，預購 STUDIO A 萬元生日慶禮券，可額外獲得等值5％紅利回饋，使用「中國信託LINE Pay卡」還可再享LINE Points 3％回饋無上限，總計最高8％優惠。

STUDIO A表示，禮券使用無效期，可用於指定實體門市，有1萬元、2萬元面額，各限量2,500張。此次也特別因應防疫在家需求，推出「線上線下同歡」，STUDIO A官網也同步推出全網8%回饋無上限、限時單品加碼 iPhone 11 pro 512GB/Pro Max 512GB 95折、AirPods 2 及 AirPods Pro 限量折500元優惠。

今年四、五月可說是 Apple難得的新機上市季節，不僅有 4月24新上市的 iPhone SE (2020)，還有即將推出的 iPad Pro(2020)、MacBook Air(2020)等。

STUDIO A 表示，生日慶特別禮券可於全台 STUDIO A 折抵全門市商品，包含Mac筆電、iPhone、iPad等Apple主機、周邊及維修服務（惟保險產品除外），且禮券等同現金券，可多張合併使用、無使用期限，每萬元可回饋等值5％之會員點數，如選購1萬元即返還500元等值點數，即SA 1,000點會員積點，2萬元返還SA 2,000點。以往標準會員折抵周邊配件上限為20％，特別於5月12～31日開放不限會員等級，均可折抵週邊商品100％。

STUDIO A同時舉辦舊機換新機活動，提供Apple/Andriod雙機回收，家中若有未在使用的 Apple 設備及Android品牌，超過百種機型手機，除能享受舊換新優惠外，還能多台折抵。

(工商 )