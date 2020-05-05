近日，遼寧瀋陽市公安局經濟技術開發區分局成功破獲一起綁架未遂案件，有人預謀對瀋陽某公司董事長實施綁架。井某某（男， 28歲）、劉某某（男， 31歲）、楊某某（男， 28歲）、鄒某（男， 32歲）等四名犯罪嫌疑人被警方抓捕歸案。

據澎湃新聞報導，4月14日，瀋陽市公安局網安支隊在工作中發現，有人預謀對瀋陽某公司董事長實施綁架，開發區分局接到市局轉來警情後，立即組織警力開展工作，當日17時30分，辦案民警根據掌握的線索，在開發區某社區門前將準備實施綁架作案的井某某等四名犯罪嫌人全部抓獲。

經查，犯罪嫌疑人井某某與劉某某原本互不相識，因為兩人均欠下高額債務，便在網路上發布一些「來錢快」的訊息，並透過網路互相留下聯繫方式建立了聯繫，兩人在網路上結識後，開始預謀實施綁架犯罪，因井某某曾在瀋陽某公司任職，遂提出將公司董事長作為綁架對象，二人一拍即合。3月27日，劉某某從山東趕到瀋陽後與井某某多次對預謀綁架對象進行跟蹤，並於4月8日購買了實施犯罪準備使用的車輛、手套等作案工具，在此期間，犯罪嫌疑人楊某某、鄒某在網路上看到二人發布的資訊後，與井某某取得了聯繫，並於4月13日晚分別從南京、天津趕到瀋陽，四人見面後共同商定了綁架計畫，在正欲作案時被警方一網打盡。

目前，犯罪嫌疑人井某某、劉某某、楊某某、鄒某因涉嫌綁架罪已被瀋陽市公安局經濟技術開發區分局依法予以刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

(旺報 )