新冠肺炎持續擴散全球，外交部今日宣布啟動第三波國際人道援助行動，並納入國人「護台灣，助世界」的行動，捐贈至少1100萬片醫療口罩。

外交部發言人歐江安表示，我政府接連於4月1日、9日分別宣布兩波國際人道援助行動，捐贈醫療口罩等防疫物資，支援受疫情嚴重影響國家的第一線醫護防疫人員，獲得國際社會的高度肯定與感謝。

此外，許多國人也以實際行動，響應「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping!），在過去短短一週內，積極參與「護台灣，助世界」活動，截至今日止捐贈總計393萬片口罩，進行海外人道援助。

歐江安說，第三波國際人道援助行動，我政府共捐贈總計707萬片醫療口罩，其中包括給美國聯邦政府及疫情嚴峻各州228萬片、歐盟及其會員國130萬片、我各邦交國109萬片，以及新南向相關國家共180萬片，另將提供部分非洲及中東國家與協助敘利亞難民的醫護人員共60萬片口罩。

她補充說，捐口罩前提就是這些國家有需要又有向我們表達需求，經過評估後才捐贈，而且捐的都是第一線醫護抗疫人員。

歐江安指出，我國政府也持續擴大與美、歐等國的防疫合作。在美國方面，雙方除了進行藥物及疫苗研發合作，也透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）辦理「反制新型冠狀病毒疫情假訊息」線上工作坊，並與美國智庫、學校合辦視訊會議，如副總統陳建仁與約翰霍普金斯大學視訊會議即為佳例。政府相關機構也與歐洲國家積極進行疫苗研發合作。

歐江安強調，在全球抗疫的艱辛時刻，台灣能盡棉薄之力，支援其他國家前線醫護及相關人員而感到自豪。我們也深信防疫無國界，唯有透過互助互利的合作，方能築起堅實的抗疫防線。台灣有意願、也有能力對全球衛生作出更多貢獻。

(中時 )