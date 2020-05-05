國民黨主席江啟臣的人事布局告一段落，智庫「國家政策研究基金會」今天召開董事會改組，黨主席江啟臣正式接任董事長，智庫副董事長與執行長分別由中央委員連勝文與前立委周守訓接任。江表示，智庫角色如二軌，期許兩人能在智庫更靈活發揮政策研究、對話溝通、人才培育等重要工作。

歷經1個多小時閉門會議，一開始由日前表態請辭的智庫前副董事長林中森主持，正式推派國民黨主席江啟臣為董事長後，由江接棒主持，除了林中森請辭外，原董事陳保基、賴士葆、監察人費鴻泰也請辭，卸任執行長的高永光接任董事，並聘僱國民黨立委曾銘宗出任監察人，所有董事任期到今年底屆滿。

江啟臣會後受訪表示，由他接任國民黨智庫董事長，連勝文接任副董事長，周守訓為董事兼無給職執行長。值得注意的是，周守訓上午特地到智庫一趟，但並未參與會議，也在會議結束前，提前離去，記者上前詢問原由，他並未多談。

至於此波人事安排的考量，江啟臣說，智庫的角色如二軌，擔負政策研究、對話溝通、人才培養等重要工作，這也是他對智庫的期許，與找尋新任董事及副董事長來共同努力的目標。

江啟臣表示，連勝文過去有相關經驗，他與周守訓都具有國際對外溝通能力，相關學經歷背景，也都在國民黨有相關經驗與資歷，相信他們未來在智庫，對於內外溝通、國際交流、政策研究創新與人才培養，能更靈活彈性，多元發揮最大能力。

(中時 )