NB電源及伺服器需求強勁，電源供應器廠—群電(6412)預估第2季營收將較第1季成長40%，美系外資最新報告持續力挺群電，維持給予群電「建議買進」評等，目標價75元，群電今天盤中股價強勢走高，站回60元關卡。

儘管受大陸新冠肺炎疫情導致延後復工影響，群電第1季合併營業收入為67.09億元，較去年同期減少7.2%，但因產品組合較佳，伺服器、智慧家庭及電競筆電電源營收優於去年同期，推升單季合併毛利率達15.2%，年增0.9個百分點，營業利益率為5.3%，年增1.2個百分點，營業淨利達3.56億元，年成長19.4%，創下歷年同期新高，單季稅後盈餘為1.34億元，每股盈餘為0.35元。

由於NB電源及伺服器需求強勁，群電4月合併營收為32.21億元，月增16.91%，年增率為23.2%，續創歷年同月新高，累計1到4月合併營收達99.31億元，較去年同期成長0.9%；群電預估，第2季合併營收可望較上季成長約40%。

群電法說會後，美系外資出具最新報告，美系外資表示，根據群電管理階層表示，即使PC營收非常強勁(我們預估季增超過50%)，手頭訂單仍無法在第2季度末全部出貨，且公司認為零組件短缺可能會對同業第2季出貨量產生一定影響，預估PC需求在7月甚至8月仍將保持一定水平，且公司在伺服器領域有很大的市場空間，管理層保留全年合併營收年成長7%到9%的目標，維持給予群電「建議買進」評等，目標價75元。

(時報資訊)