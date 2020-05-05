澳洲財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）將在周二發表的演說中指出，受新冠肺炎的防疫封鎖措施影響，澳洲國內生產毛額（GDP）受到的打擊可能高達10%，而第二季失業率恐將翻升1倍。

根據媒體取得的澳洲財長演說稿摘錄，為防疫而對居民行動與經濟活動實施的限制措施，使這個全球第12大經濟體每一周都將損失約40億澳元（26億美元）。

弗萊登伯格將於澳洲全國記者俱樂部（National Press Club）發表演說，他將表示，如果澳洲是遵循歐洲模式，對所有非必要服務全面實施更為嚴格的控制，受到的衝擊將更為慘烈，對澳洲第二季GDP的打擊將倍增至24%，相當於1200億澳元。此外，他將提到新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊將「深刻而持久」，財政部預估第二季失業率將倍增至10%。

截至目前為止，澳洲的新冠狀病毒確診者超過6,800人，死亡病例達到96人。澳洲的新冠肺炎緊急內閣將於周二稍晚召開會議，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）也將出席。

(時報資訊)